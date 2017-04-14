去年全台待售建案 中壢88個最多
竹北、桃園分居二、三名
〔記者徐義平／台北報導〕去年全台最多待售建案的行政區竟在桃園中壢，高達88個建案同場競爭！《住展》調查2016年北台灣各行政區內待售新建案數量，竟有兩個行政區待售建案數超過80個，分別是桃園市中壢區、新竹縣竹北市，待售個案數各約88個、80個，第三多則是桃園市桃園區，也有68個待售建案，前三名均集中在桃竹地區。
《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，待售建案數量多的行政區都有幾個共通點，轄境內都有新興重劃區，加上重大建設題材或其他利多，造成推案潮達高峰後衍生供給過量，建商開始降價來激勵成交，市場進入餘屋消化期。
《住展》雜誌調查，去年待售建案最多的行政區大多數落在桃竹地區，反觀大台北地區前三名，依序為新北市淡水區48個、林口區42個、新莊區39個，僅約桃竹的一半。
航空城房價下修逾24％
至於待售建案集中的地區是否價格也容易修正？《住展》雜誌統計2014年至2017年北台灣各行政區推案變化，房價修正幅度前三名，並非待售建案前三多行政區，反而是航空城所處行政區的桃園市大園區房價幅度修正最明顯，2014年2月新案平均成交單價約29萬元，2017年2月每坪單價修正至22萬元，修正幅度達24.14%。
修正幅度第二、三大的行政區則分別為基隆市仁愛區、新北市五股區，房價修正幅度各約20.90%、14.81%。反觀待售建案最多的中壢區，2014年每坪均價約27.3萬元、2017年每坪均價約24.4萬元，修正幅度約10.62%；至於新竹縣竹北市、桃園市桃園區，近3年每坪均價也僅小幅修正1.96%、6.62%。
何世昌分析，這波新案房價修正與區域內待售建案或是推案金額多寡，並沒有百分之百正相關，降價完全看各地區推案建商的意願，部分建商認為利率仍低，選擇繼續撐，但有些建商只想快點回收資金，因此願意讓利。
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