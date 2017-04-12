首階段社宅估超標 達8.8萬戶
2017-04-12
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正由內政部積極推動社會住宅政策，閣揆林全昨聽取內政部有關興建社會住宅執行情況報告，據透露，內政部評估第一階段二○二○年政府將興建四．八萬戶、包租代管四萬戶，可在各縣市提供八．八萬戶的社會住宅，第一階段興建社會住宅將超標，比原先預估的多了八千戶。
據悉，林全對內政部推動社會住宅政策相當支持，而由於興建社會住宅所需資金管控得宜，目前評估財務上不成問題。
為落實蔡總統所提安心住宅政策，政府推動的「五大社會安定計畫」中，規劃八年興辦廿萬戶社會住宅，只租不賣，讓買不起房的青年、單親家庭、身心障礙者及老年人等都可擁有住得安心的住所。
政府為達成上述目標，決定直接興建十二萬戶、包租代管八萬戶及容積獎勵回饋補充，以增加社會住宅的供給，尤其是藉由包租代管民間的閒置住宅，讓租屋市場更能幫助無力購屋者解決居住問題。
相關官員表示，政府估計在今年底將興建社宅一萬戶，其中以在台北市、新北市、桃園市、台中市等直轄市佔多數。由於各縣市政府對所需基地及興建戶數都已確定，將可超越首階段原評估的目標值八萬戶。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 殺女友越判越輕 台大宅王關11年就可假釋
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 荷苞嶼修堤防 布袋貴舍里爭取納入
- 搖滾世大運 樂師線上教學
- 淡海輕軌圍籬 年底前撤除9成
- 退伍女官兵 首度加入週末戰士
- 「獨步」鬥雞獎座 王英信設計
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 你也愛喝星巴克嗎？ 這款最暢銷去年賣千萬杯
- 雄中校內選舉搞KUSO 「納粹」入政見
- 力行國小改建 投建築師公會協助
- 敘化武攻擊 美認定俄早知
- 大象背小象 40年溜滑梯復活了
- 24小時不關機 簡義倫找回中輟生
- 《謠言終結站》戒菸會變胖 總比吸菸好
- 德甲足球隊巴士遇爆炸 1球員受傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》‘Passive’ Lee Ming-che response denied
- 粗暴拖離拒下機乘客 好萊塢群星怒責聯航丟臉
- 真有誠意？分58年賠695萬 屆時宅王已90歲
- 〈家庭診療室〉宗教信仰不同 戀情不受到祝福
- 《上班族停看聽》中年失業轉職成功
- 清潔隊一例一休增7千萬加班費 高市環局找錢
- 死者媽媽絕望：小老百姓能怎麼辦？
- 財神遶境 林明溱扶轎求改善財政
- 自由談》一句來，一句去
- 世青西點賽 經國學院簡如怡奪台灣冠軍
- 孫其君好肌情 劉品言幫解釦
- 社論》連人道之門都不留一條狹縫
- 小一報到在即 實驗小學成新寵
- 未搭配專用硬質床墊 嬰趴睡芬蘭嬰兒床悶死
- 波西慘被爆頭 巨人捕蛇不樂
- 日治清水街役場宿舍 爭列歷史建築
- 花蓮4.0地震 最大震度1級
- 部落大學校長 賴清德擬不續任
- 勒令停工又偷挖 基隆翠湖地主送辦
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 《裝追蹤器》「科技香蕉」會抓賊
- 緋聞纏身 童仲彥吳志剛成焦點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：首階段社宅估超標 達8.8萬戶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分