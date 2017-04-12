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首階段社宅估超標 達8.8萬戶

2017-04-12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正由內政部積極推動社會住宅政策，閣揆林全昨聽取內政部有關興建社會住宅執行情況報告，據透露，內政部評估第一階段二○二○年政府將興建四．八萬戶、包租代管四萬戶，可在各縣市提供八．八萬戶的社會住宅，第一階段興建社會住宅將超標，比原先預估的多了八千戶。

據悉，林全對內政部推動社會住宅政策相當支持，而由於興建社會住宅所需資金管控得宜，目前評估財務上不成問題。

為落實蔡總統所提安心住宅政策，政府推動的「五大社會安定計畫」中，規劃八年興辦廿萬戶社會住宅，只租不賣，讓買不起房的青年、單親家庭、身心障礙者及老年人等都可擁有住得安心的住所。

政府為達成上述目標，決定直接興建十二萬戶、包租代管八萬戶及容積獎勵回饋補充，以增加社會住宅的供給，尤其是藉由包租代管民間的閒置住宅，讓租屋市場更能幫助無力購屋者解決居住問題。

相關官員表示，政府估計在今年底將興建社宅一萬戶，其中以在台北市、新北市、桃園市、台中市等直轄市佔多數。由於各縣市政府對所需基地及興建戶數都已確定，將可超越首階段原評估的目標值八萬戶。

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  • 2020年政府將興建4.8萬戶、包租代管4萬戶，可提供8.8萬戶的社會住宅。（資料照）

    2020年政府將興建4.8萬戶、包租代管4萬戶，可提供8.8萬戶的社會住宅。（資料照）

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