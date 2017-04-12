東芝去年前3季 虧損5762億日圓

2017-04-12

資誠拒出具「無保留意見」

〔編譯王惠慧／綜合報導〕東芝為避免第3度遲交財報，於週二晚間公布未具會計師「無保留意見」的2016年前3季（4月到12月）財報，營業虧損達5762.8億日圓。《日經新聞》報導，東芝由於子公司西屋電氣相關會計處理與會計師意見紛歧，仍要公布未具會計師「無保留意見」的財報，是非常罕見的行為。

據東芝公布財報顯示，截至2016年12月底止，2016年前3季該公司營收3.8468兆日圓，年減4%；而顯示企業本業獲利能力的營業利益，則虧損達5762.8億日圓，2015年同期為2319億日圓。

至於上回東芝估計本會計年度淨損可能超過1兆日圓，這次則在新聞稿中表示，由於子公司西屋電氣在3月29日決定向紐約法院聲請適用「美國聯邦破產法」第11條，因此現階段無法確定對2016全會計年度的影響會有多大，不公布財測。

《日經新聞》報導，東芝旗下子公司西屋電氣在去年底發現鉅額虧損，而發生部份管理階層對下屬過度施壓的疑雲，負責審計東芝財報的日本資誠會計師事務所（PwC Arata）基於上述事件，認為東芝內部管理有問題，對於上述期間內的會計資料也都抱持疑慮，東芝自認已經妥善處理問題，但雙方想法落差懸殊，最後資誠不願對財報表示任何意見。

上述問題導致東芝在上個月決定延後應在2月14日公布的財報，而後續又因調查時間延到3月14日，又再因審計委員會認為有必要繼續調查，延後至4月11日才提出財報，不過資誠仍拒出具「無保留意見」審計報告。