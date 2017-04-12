東芝去年前3季 虧損5762億日圓
2017-04-12
資誠拒出具「無保留意見」
〔編譯王惠慧／綜合報導〕東芝為避免第3度遲交財報，於週二晚間公布未具會計師「無保留意見」的2016年前3季（4月到12月）財報，營業虧損達5762.8億日圓。《日經新聞》報導，東芝由於子公司西屋電氣相關會計處理與會計師意見紛歧，仍要公布未具會計師「無保留意見」的財報，是非常罕見的行為。
據東芝公布財報顯示，截至2016年12月底止，2016年前3季該公司營收3.8468兆日圓，年減4%；而顯示企業本業獲利能力的營業利益，則虧損達5762.8億日圓，2015年同期為2319億日圓。
至於上回東芝估計本會計年度淨損可能超過1兆日圓，這次則在新聞稿中表示，由於子公司西屋電氣在3月29日決定向紐約法院聲請適用「美國聯邦破產法」第11條，因此現階段無法確定對2016全會計年度的影響會有多大，不公布財測。
《日經新聞》報導，東芝旗下子公司西屋電氣在去年底發現鉅額虧損，而發生部份管理階層對下屬過度施壓的疑雲，負責審計東芝財報的日本資誠會計師事務所（PwC Arata）基於上述事件，認為東芝內部管理有問題，對於上述期間內的會計資料也都抱持疑慮，東芝自認已經妥善處理問題，但雙方想法落差懸殊，最後資誠不願對財報表示任何意見。
上述問題導致東芝在上個月決定延後應在2月14日公布的財報，而後續又因調查時間延到3月14日，又再因審計委員會認為有必要繼續調查，延後至4月11日才提出財報，不過資誠仍拒出具「無保留意見」審計報告。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 殺女友越判越輕 台大宅王關11年就可假釋
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 荷苞嶼修堤防 布袋貴舍里爭取納入
- 搖滾世大運 樂師線上教學
- 淡海輕軌圍籬 年底前撤除9成
- 退伍女官兵 首度加入週末戰士
- 「獨步」鬥雞獎座 王英信設計
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 你也愛喝星巴克嗎？ 這款最暢銷去年賣千萬杯
- 雄中校內選舉搞KUSO 「納粹」入政見
- 力行國小改建 投建築師公會協助
- 敘化武攻擊 美認定俄早知
- 大象背小象 40年溜滑梯復活了
- 24小時不關機 簡義倫找回中輟生
- 《謠言終結站》戒菸會變胖 總比吸菸好
- 德甲足球隊巴士遇爆炸 1球員受傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》‘Passive’ Lee Ming-che response denied
- 粗暴拖離拒下機乘客 好萊塢群星怒責聯航丟臉
- 真有誠意？分58年賠695萬 屆時宅王已90歲
- 〈家庭診療室〉宗教信仰不同 戀情不受到祝福
- 《上班族停看聽》中年失業轉職成功
- 清潔隊一例一休增7千萬加班費 高市環局找錢
- 死者媽媽絕望：小老百姓能怎麼辦？
- 財神遶境 林明溱扶轎求改善財政
- 自由談》一句來，一句去
- 世青西點賽 經國學院簡如怡奪台灣冠軍
- 孫其君好肌情 劉品言幫解釦
- 社論》連人道之門都不留一條狹縫
- 小一報到在即 實驗小學成新寵
- 未搭配專用硬質床墊 嬰趴睡芬蘭嬰兒床悶死
- 波西慘被爆頭 巨人捕蛇不樂
- 日治清水街役場宿舍 爭列歷史建築
- 花蓮4.0地震 最大震度1級
- 部落大學校長 賴清德擬不續任
- 勒令停工又偷挖 基隆翠湖地主送辦
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 《裝追蹤器》「科技香蕉」會抓賊
- 緋聞纏身 童仲彥吳志剛成焦點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：東芝去年前3季 虧損5762億日圓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分