匯損吃掉60億 台積電首季營收未達標
2017-04-11
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）昨公佈三月合併營收858.75億元，月增20.2%、年增17.5%，為近4個月以來高點，第一季合併營收約為2339.14億元，受到新台幣升值幅度高於公司預期影響，匯損衝擊台積電單季營收減少約60億元，季減達10.79%，出現罕見的未能達到2360億元營運低標。
台積電上季法說會，以新台幣32元兌1美元為假設基礎，估計第一季營收目標為2360億到2390億元區間。台積電表示，由於台幣升值幅度高於公司預期，達31.16元，公司這3個月的營收因此減少約台幣60億元。
若沒有新台幣升值的變數，台積電第一季營收約2400億元，超過財測高標。顯見第一季雖為產業淡季，手機產品客戶調整庫存，但台積電受惠先進製程訂單與10奈米進入量產，營運仍相當有支撐。
台積電預計13日舉行法說會，將公佈第一季財報與展望第二季營運，市場預期匯率因素恐也影響台積電第一季獲利，上季法說會也預估第二季客戶端將持續進行庫存修正，營收恐下滑，第三季來自10奈米製程大量產出，營收將跳躍成長，全年營收將年增5%到10%。
聯電匯損影響不大
聯電（2303） 昨也公布3月合併營收127.51億元，月增6.13%，也是近四個月以來新高，帶動第一季合併營收374.18億元，季減2.31%，較原預期季減4%略好，顯示聯電受升值影響程度較低；世界先進（5347） 3月合併營收23.97億元，月增26.4%、年增9.91%，創下歷史新高紀錄，第一季合併營收為62.63億元，季減約5%，符合預期。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台積電
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 323佔政院案》審判長：馬欲強行通過服貿 才引發抗爭
- 生意遍全台 檢警抄淫窟扣名車
- 民宅設光電板 東縣祭補助
- 第40屆吳三連獎開始徵件
- 在網拍留言板罵髒話 不算公開不起訴
- 興大改建教職員宿舍 增建男宿
- 法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 宋紀妍錶襯雷達 優雅輕盈
- 社論》這樣的幸福
- 〈愛情塔羅牌〉無懼犧牲 敢愛敢當
- 剷除北韓核威脅 美拉中背書
- 昨熱到用電量飆破表 今降溫有雷雨
- 國人1年吞的胃藥 可疊成1600棟101
- 四月限定「紅地毯」 竹塘木棉花開了
- 《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助
- 《謠言終結站》癲癇發作 掐人中沒有用
- 投縣食安自治條例 擬嚴管核災區食品
- 歹徒校園開槍 美國小學驚傳死傷
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫降10度
- 〈生活大補帖〉啥米？ 你家沒冰箱
- 交長擬推台鐵分級收費 學者：恐壓縮衝擊運量
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 配合拓寬 新城漁場街擬改單向道
- 台商澳洲翻車 1死14傷
- 預告回歸 Uber改租賃車重啟營運
- 洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞
- 威力彩》頭獎連16摃
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉民進黨不能只像狗一樣叫叫
- 台電風力機組施工 龍門村民抗爭阻擋
- 李妻向蔡政府喊話 盼國家為人民做些什麼
- 張育成連轟3場 2A四割男
- 前瞻計畫被「排擠」？ 柯：沒內線、沒辦法
- 長鬃山羊突跳出 撞倒重機無蹤影
- 剷除貓屍林 芳苑機槍堡重見天日
- 自由廣場》這一堂魚翅課
- A19桃園體育園區站 連接棒球場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：匯損吃掉60億 台積電首季營收未達標
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分