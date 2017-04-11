匯損吃掉60億 台積電首季營收未達標

2017-04-11

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）昨公佈三月合併營收858.75億元，月增20.2%、年增17.5%，為近4個月以來高點，第一季合併營收約為2339.14億元，受到新台幣升值幅度高於公司預期影響，匯損衝擊台積電單季營收減少約60億元，季減達10.79%，出現罕見的未能達到2360億元營運低標。

台積電上季法說會，以新台幣32元兌1美元為假設基礎，估計第一季營收目標為2360億到2390億元區間。台積電表示，由於台幣升值幅度高於公司預期，達31.16元，公司這3個月的營收因此減少約台幣60億元。

若沒有新台幣升值的變數，台積電第一季營收約2400億元，超過財測高標。顯見第一季雖為產業淡季，手機產品客戶調整庫存，但台積電受惠先進製程訂單與10奈米進入量產，營運仍相當有支撐。

台積電預計13日舉行法說會，將公佈第一季財報與展望第二季營運，市場預期匯率因素恐也影響台積電第一季獲利，上季法說會也預估第二季客戶端將持續進行庫存修正，營收恐下滑，第三季來自10奈米製程大量產出，營收將跳躍成長，全年營收將年增5%到10%。

聯電匯損影響不大

聯電（2303） 昨也公布3月合併營收127.51億元，月增6.13%，也是近四個月以來新高，帶動第一季合併營收374.18億元，季減2.31%，較原預期季減4%略好，顯示聯電受升值影響程度較低；世界先進（5347） 3月合併營收23.97億元，月增26.4%、年增9.91%，創下歷史新高紀錄，第一季合併營收為62.63億元，季減約5%，符合預期。