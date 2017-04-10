北市女力強 有殼族比男多

2017-04-10

記者鄭琪芳／專題報導

財政部統計處表示，財產稅也存在性別差異，地價稅男性納稅義務人占五十四．一％、女性占四十五．九％，房屋稅男性占五十六％、女性僅四十四％，僅台北市房屋稅及地價稅、新北市地價稅，納稅義務人女性多於男性；此種性別不均態勢，部分反映女性在繼承或受贈機會較低，以及無酬家庭主婦較缺乏自主所得權。

根據財政部統計，二○一五年地價稅開徵戶數共七六四萬戶，男性納稅義務人占五十四．一％、女性四十五．九％，但男女占比差距有逐漸拉近趨勢，二○一五年相差八．二個百分點，較二○一○年下降一．四個百分點。

按年齡層觀察，年齡較低者男女占比差距明顯較大，二十九歲以下男性土地持有者約為女性兩倍，主因國人受贈或繼承土地以男性居多；但隨著年齡增加，女性經濟能力提高，單身女性購屋情況增加，加上家戶財產登記的性別觀念進步，地價稅納稅義務人兩性占比差距縮小，六十至六十四歲僅差四個百分點。

另外，二○一五年房屋稅開徵戶數共九九九萬戶，男性納稅義務人占五十六％、女性四十四％，相差十二個百分點，但兩性占比差距同樣逐漸縮小。

男女繳房地稅城鄉差距

都市比重5:5 農業縣市7:3

財政部統計處表示，按縣市別觀察，房地稅納稅義務人性別比重呈現城鄉差距，都市地區男女比重趨近五比五，農業縣市則約七比三，金門及連江縣男性比重更趨近八成，都市地區女性擁有房地比重明顯高於農業縣市。

以台北市為例，地價稅及房屋稅納稅義務人，女性分別占五十二．四％及五十一％，均高於男性，且為各縣市之冠；新北市地價稅納稅義務人，女性占五十．八％，也略高於男性。其餘縣市地價稅及房屋稅，女性占比均低於五成，雲林、嘉義、澎湖、金門、連江等五縣，女性占比更不及三成五。