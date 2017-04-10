創業天使計畫滿3年 真有天使出現！
記者陳梅英／專題報導
國發會在2013年底提出「創業天使計畫」，迄今已經滿三年，當初拿到國發基金補助第一桶金的新創企業已進入存亡關鍵，但也出現不少案例持續爭取到其他法人注資，資本額較當初拿到國發基金補助時成長數倍、甚至數百倍；例如研發潛水社群平台及潛水電腦錶的九星資訊，還有醫療器材改質技術的施吉生技應材等。
通過276案 通過率僅11.1%
根據國發基金最新統計，到今年二月底為止，累計審議案件達2486件，通過僅276案，平均通過率僅11.1%，總補助金額達8.69億元；其中以環保與綠能類的案件通過率最高、達22.37%；若以補助金額來看，累計通過補助金額最高是民生文創休閒、達2.7億元。創業天使計畫是由國發基金匡列十億元，補助國內新創企業的第一桶金，單一案件國發基金最多補助四成，累計補助金額不超過一千萬元，原計畫期程定為五年，但才三年額度就快要見底，國發會在檢討後，決定另推出以投資取代補助的「創業天使投資方案」，原有創業天使計畫也將在新方案上路後慢慢退場。
國發會官員坦言，一般新創事業三年是瓶頸期，若沒有持續拿到其他法人投資，大約就會面臨財務危機，進入存亡關鍵；創業天使計畫從2013年推出以來迄今，補助超過兩百家新創企業，據國發基金掌握，近期應該有不少公司面臨是否解散的關鍵期。
沒有天使 3年進入存亡期
但也有不少成功案例、真吸引其他天使來金援。例如九星資訊、施吉生技應材、瑞德感知科技，以及陸續獲得工業局金點設計獎、各式文創設計包款的到陣來喲；當初獲國發基金投資時，資本額都不大，因取得其他外部法人投資，現資本額都不知道膨脹了幾倍。
以九星資訊為例，國發基金當初補助320萬元，從當初資本額400萬元現一舉擴大到5100萬元，是成長127倍；施吉生技應材當初拿到國發基金最高一千萬元補助時，資本額約3800萬元，現在接近億元，資本額成長兩倍多。
國發會官員表示，雖然有法人參與投資不見得最後一定會邁向上市櫃或是賺大錢，但至少創業天使計畫補助後，吸引其他天使資金挹注，成功機會就大一些；官員舉例，美國電動汽車大廠特斯拉，到現在還在賠錢，對於天使投資人而言，在意的不是公司是否獲利，而是投資是否回收，政府作為天使有更大使命，希望引導資金投資早期風險性高的產業，建立完善的天使投資環境。
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