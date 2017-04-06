2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay

2017-04-06

〔記者王孟倫／台北報導〕Apple pay綁定信用卡數，金管會首度揭露！金管會主委李瑞倉昨在立法院表示，三月二十九、三十日這兩天，七家首波配合銀行已綁定四十一．五萬張信用卡；他強調，未來會定期公開揭露Apple pay消費金額，也希望國內非現金支付佔比能明顯拉高。

立委江永昌、曾銘宗與陳賴素美等昨在立法院質詢指出，外傳美商蘋果強悍要求配合銀行保密，不得向媒體與主管機關揭露Apple pay相關數字？李瑞倉回應說，「沒有這回事！」銀行依法必須向金管會申報相關業務資料，任何人都一樣，沒有保密問題；根據目前統計，已有四十一．五萬張信用卡綁定Apple pay。

本土牌7個月僅綁3.3萬卡

江永昌抨擊，由財金公司投資、本土的「台灣行動支付公司」，整整花了七個月時間，其發行的T-wallet行動支付只有綁定三．三萬張信用卡，無疑徹底被國外的Apple pay打趴！他質疑，「為何台灣本土行動支付，效率這麼差？」

李瑞倉說，畢竟Apple pay在全球都已推動，相較我國行動支付更有經驗；不過，台灣行動支付也會進一步加強整合。

Apple使用者較勇於嘗鮮

金管會銀行局長王儷娟表示，雙方是不同族群，Apple pay使用者較勇於嘗鮮，目前T-wallet行動支付主要是綁定HCE手機信用卡為主，現已申請使用綁定金融卡，這塊新業務是很大的機會，還有成長空間。

曾銘宗質疑，目前Apple Pay搭配七家銀行，其使用的POS機（刷卡機）無法統一跨行使用，難道以後店家要放一整排的刷卡機嗎？這對消費者及店家來說，都很不方便。

李瑞倉說，銀行公會已公佈整合規格，刷卡機終究要統一使用，業者應會配合消費者需求，加速整合腳步。