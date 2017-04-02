每坪3803元 台北101租金飆高

2017-04-02

〔記者徐義平／台北報導〕台北一○一大樓租金再傳捷報。根據內政部實價網資訊，今年二月，台北一○一大樓八十樓，以每月租金一一○．六六萬元出租約二九一坪辦公室，換算每月每坪租金約三八○三元，創實價揭露以來該大樓租金第二高，僅次於八十三樓的租金行情。

自二○一二年八月實價登錄政策上路以來，台北一○一大樓共揭露二十八筆租金實價資訊，每月每坪租金最貴四四一一元、最便宜二六五一元；去年以來揭露的六筆租金資訊，每月每坪均超過三千元。

台北一○一大樓租金最高的揭露資訊，為二○一四年四月，八十三樓月租九十八．三三萬元，面積二二二．九四坪，換算每月每坪約四四一一元，不僅是該大樓唯一破四千元的實價紀錄，也是全國商辦最高租金紀錄。

28筆資料 最便宜每坪2651元

商仲業者指出，台北一○一最新租賃實價雖無法觸及四千元，但每坪三八○三元的實價，若不計入某企業總部在旗下公司自租揭露租金單價三八○四元那筆，仍高居實價第二高租金，且台北一○一屋齡已十二年，八十樓最新租金較大樓落成時成長二成以上。

地價稅、房屋稅雙漲 佔租金3成

不過，近年北市地價稅及房屋稅雙漲，尤其是二○一四年七月一日以後取照的建物，以信義計畫區兩個指標商辦國泰置地大樓、華南銀行總部大樓為例，前者若每月每坪租金均價三三○○元，依北市六年緩漲機制計算，地價稅及房屋稅占租金收入，將從前兩年的二十六．六五％逐步加重至後兩年的三十．三四％；後者若每月每坪租金均價二八○○元，地價稅及房屋稅占租金收入，則會從前兩年的二十五．○七％逐步加重至後兩年的二十八．五三％。