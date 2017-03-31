房價上漲 澳洲家庭財富暴增

2017-03-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據澳洲統計署公布的數據，去年第4季澳洲家庭的財富暴增至創紀錄的11.7兆澳元（8.97兆美元），家庭握有的現金和存款等流動資產也超過1兆澳元，為史上首見；在澳洲薪資成長放緩之際，這些數字為澳洲消費支出帶來好兆頭。

若扣除所有負債，澳洲家庭的淨資產增加3.6%至9.4兆澳元，主要因為澳洲土地和房價上漲，貢獻了2470億澳元，澳洲GDP成長則貢獻了1.7兆澳元。澳洲家庭財富持續增加，澳洲央行認為，是澳洲家庭資產負債表處於良好狀態的主因，即便澳洲央行曾對舉債炒作房地產的行為提出警告。

資產管理公司CommSec經濟學家塞巴斯汀（Savanth Sebastian）表示：「從財富的觀點來看，我們得說澳洲家庭真的很有錢。債務成長率確實令人擔憂，只要債務成長率一直超過收入成長率，澳洲家庭就會越脆弱。但澳洲家庭資產負債表的資產面部分常常遭到忽視，而這個部分是很強的。」

塞巴斯汀表示，目前澳洲人均資產淨值高達38.7萬澳元，在薪資成長放緩之際，成為消費支出的強大依靠。

澳洲的房屋抵押貸款金額達1.7兆澳元，約等於澳洲土地和房價的26.7%，意味了房價要跌很久，屋主持有的房產價格才會低於房貸。此外，澳洲各種資產的債務比也都跌破20%，為2008年初以來最低。

澳洲家庭也儲存了大筆流動資產，光現金和存款就超過1兆澳元，為10年前的1倍多，這是史上首見。