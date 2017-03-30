陳紹琛 美FDA職位最高華人

2017-03-30

〔記者陳永吉／台北報導〕台北出生，畢業於台大化學系，退伍後到美國念研究所，在耶魯大學完成博士後研究，1980年到邁阿密大學攻醫學博士學位。1985年後到美國衛生研究院（NIH）擔任兩年研究員，1987年進入FDA任職，1998年時擔任美國FDA心臟血管科臨床組組長時，被請回台灣幫忙建構醫藥品查驗中心（CDE），協助台灣建立與美國標準相近的臨床審查環境。2014年2月從美國FDA藥品審核處副處長退休，是美國FDA職位最高的華人，在臨床領域上更是絕無僅有的台灣人。