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滅頂重傷 味全連三年虧損

2017-03-30

〔記者楊雅民／台北報導〕味全（1201）去年第4季因認列三重台北廠土地評價減損2.38億元，造成全年稅後虧損7.77億元，稅後每股虧損1.53元，「滅頂」事件後連續3年陷入虧損泥淖。

受到「滅頂」事件重創，味全去年合併營收達173.47億元、年減16.3%，去年第3季單季虧損原本已縮減至1675萬元，每股虧損0.13元，第4季卻因持股51%的頂率開發認列三重土地7.74億元的評價減損損失。

味全依持股比率在合併財務報表認列4.66億元評價減損損失，在個體財務報表則認列2.38億元評價減損損失，造成去年第4季稅後仍虧損3.27億元，稅後每股虧損0.65元，本業仍虧損約8900萬元。

味全在「滅頂」事件後，已創下連續10個季度、連續3年虧損的紀錄，累計虧損金額達近35億元；味全也連續3年無法配發股利。

化解化工奶謠言風暴，味全林鳳營鮮乳持續搶攻鮮乳市場，不僅祭出「開盒送百萬」送出500萬現金，更破天荒打出「林鳳營拚百萬休旅車」，打開包裝或刮開瓶身貼紙，頭獎將送出價值195萬元的LEXUS休旅車，總中獎率達30%。

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