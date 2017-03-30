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統一去年EPS2.56元 9年新高

2017-03-30

〔記者楊雅民／台北報導〕統一企業（1216）公布去年合併營收達4133.64億元，年減0.67%，稅後淨利145.27億元，年增2.97%，稅後每股盈餘為2.56元，創下9年來新高。

統一表示，去年獲利持續成長，主要是本業聚焦經營，持續調整產品組合，透過價值營銷來提高毛利額，加上轉投資獲利也較去年同期成長，致獲利穩定增長。轉投資的統一中國控股去年稅後淨利達人民幣6.07億元，較前年同期減少人民幣2.28億元，衰退27.31%，主要是天候影響整體飲料規模，加上清理通路庫存，致整體獲利較前年同期衰退。

統一超商（2912）去年稅後淨利達98.37億元，年增19.4%，主要係單店單日營收成長報酬增加，且出售金財通股權（處分利得1.14億元），加上菲律賓7-11、上海星巴克、統一生活等轉投資獲利穩定增長，致獲利較前年同期成長。

統一實業（9907）去年稅後淨利為10.69億元，較前年同期增加5.9億元，成長81.19%，主要係原物料成本下跌，馬口鐵的毛利率大幅改善，另調整外幣借款結構得以減緩匯兌衝擊，致獲利較前年同期成長。

台灣神隆（1789）去年稅後淨利為6.59億元，年增3.78%，主要係因產品銷售結構調整及客戶組合改變，致獲利較前年同期成長。

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  • 統一去年EPS2.56元（資料照）

    統一去年EPS2.56元（資料照）

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