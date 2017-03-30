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三星Ｓ8登場 大立光、晶技可望受惠

2017-03-30

〔記者王憶紅／台北報導〕三星昨晚在紐約發表2017全新產品，包括年度旗艦手機Galaxy S8、 Galaxy S8+，法人指出，Galaxy S8、 Galaxy S8+是去年Galaxy Note7自燃事件後首次登場的旗艦手機，三星對安全性極為重視，若無意外，則台廠的三星供應鏈包括大立光（3008）、晶技（3042）、超眾（6230）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等可望受惠。

三星年度旗艦手機5.8吋的Galaxy S8以及6.2吋的Galaxy S8 +，共有金、銀、黑、藍、紫灰多種顏色，功能方面，S8主打全新智慧介面Bixby語音助理，除可以圖像辨識外，也首度採用人工智慧（AI），蒐集用戶習慣，將即時提供相關資訊。Bixby上市初期僅支援英文。Galaxy S8 、 S8 +全球首發為4月21日，台灣的上市時間未定。

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  • 三星年度旗艦手機5.8吋的Galaxy S8)以及6.2吋的Galaxy S8 +。(台灣三星提供)

    三星年度旗艦手機5.8吋的Galaxy S8)以及6.2吋的Galaxy S8 +。(台灣三星提供)

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