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中華郵政也重傷 前2月虧25.7億

2017-03-29

〔記者王孟倫、廖千瑩／台北報導〕今年以來新台幣大幅升值，不僅波及壽險業，中華郵政也受到衝擊。根據金管會統計，中華郵政今年前兩月稅前虧損二十五．七億元，主要受到國外投資匯兌損失影響。

金管會表示，中華郵政去年前兩月獲利二十一．五億元，但今年前兩月不賺反虧。另外，壽險業今年前兩月虧損七億元，同樣也是受到新台幣升值影響；但產險業較不受影響，獲利二十四億元。

在新台幣升勢不減下，壽險公司帳上外匯準備金大縮水，已有中小型壽險公司外匯準備金降至二十％的警戒水位，即不能再用準備金去沖抵匯兌損失；若新台幣持續升值，可能連大型壽險都難倖免，屆時匯兌損失將顯現在公司損益上。

壽險業海外投資金額逾十二．四兆元，只要新台幣強升，壽險業就有匯損壓力；估計前兩個月影響損益的匯兌損失逾五○○億元。

壽險業者說明，海外投資金額十二．四兆元，有一．六兆元是外幣保單沒有匯率風險，所以不用避險；其餘投資部位七成以上都有避險，且壽險業早在去年底就開始採取措施，包括拉高避險比重，且將無本金交割遠期外匯交易（ＮＤＦ）從三個月延長至六個月。

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  • 新台幣大幅升值，不僅波及壽險業，中華郵政也受到衝擊。（中央社資料照）

    新台幣大幅升值，不僅波及壽險業，中華郵政也受到衝擊。（中央社資料照）

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