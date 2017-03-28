北京重手打房 禁商辦改住宅

2017-03-28

〔編譯盧永山／綜合報導〕北京市政府狠下心來打房，在10天內公布9項打房措施，包括禁止個人購買「商改住」（商辦改成住宅），為全中國首見，幾乎斷絕投機客炒房的機會，並勒令66家房仲門市停業。中國媒體認為，這是史上最嚴格的打房措施，中國其他大城市可能會跟進。

中國其他大城可能跟進

北京市住房和城鄉建設委員會週日公布「關於進一步加強商業、辦公類專案管理的公告」 指出，商業、辦公類建案應嚴格按規劃用途開發、建設、銷售、使用，未經批准，不得擅自改變為居住等用途；購買商辦建案的企業事業單位、社會組織不得將房屋作為居住使用，再次出售時，應當出售給企業事業單位、社會組織；銀行也須暫停對購買商辦類建案的個人購房貸款。

同策諮詢研究部總監張宏偉表示，北京市政府禁止「商改住」的政策，並非單一的孤立政策，而是眾多打房措施的一環，是對部分投機客轉戰「商改住」或異形房（過道、車庫、廊道）市場的補強，目的是為了控制房價，避免泡沫出現。

而上海澎湃新聞網統計，自3月17日發布「關於完善商品住房銷售和差別化信貸政策的通知」，成為最嚴格的限購政策後，北京市政府在短短10天內已陸續推出9項打房措施，這些措施包括對第2戶房的認定、頭期款的比重、貸款利率、嚴格管控假離婚，以及這次禁止個人購買「商改住」等，每一項政策的嚴厲程度都是中國罕見。

此外，為了打擊房仲參與炒房、哄抬房價，北京市住房和城鄉建設委員會也突擊北京各地的房仲門市，並集體約談10大房仲業的負責人，目前已有66家房仲門市因涉嫌違規代理商辦建案、涉嫌參與炒房和哄抬房價等行為被勒令停業，另有91家房仲門市自行停業。