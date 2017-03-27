| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

夏有觀光客 冬有ＭＷＣ

2017-03-27

記者羅倩宜／專題報導

巴塞隆納夏天是歐洲度假城市，一到冬天遊客就變少。當地小黃運將Santie說，「還好冬天有MWC（每年2月底舉行），收入比平常多5成。」

歐洲人搭乘遊輪在地中海度假，巴塞隆納是最重要的停靠港，夏天從英國、德國等地上岸來玩的遊客絡繹不絕。但冬天轉冷，是巴塞隆納的觀光淡季。開計程車20年的運將Santie表示，MWC是冬天觀光收入最好的時候，「展覽前一天，機場來回我可以跑30趟！」

4天展會期間，巴塞隆納湧入10萬人，計程車收入是否增加好幾倍？Santie笑說，「沒有那麼好啦！上下班時間塞爆，動彈不得，收入增加5成就很好了！」

廣告
  • 圖為巴塞隆納當地的小黃運將Santie。（記者羅倩宜攝）

    圖為巴塞隆納當地的小黃運將Santie。（記者羅倩宜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巴塞隆納 ＭＷＣ
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：夏有觀光客 冬有ＭＷＣ


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.