夏有觀光客 冬有ＭＷＣ

2017-03-27

記者羅倩宜／專題報導

巴塞隆納夏天是歐洲度假城市，一到冬天遊客就變少。當地小黃運將Santie說，「還好冬天有MWC（每年2月底舉行），收入比平常多5成。」

歐洲人搭乘遊輪在地中海度假，巴塞隆納是最重要的停靠港，夏天從英國、德國等地上岸來玩的遊客絡繹不絕。但冬天轉冷，是巴塞隆納的觀光淡季。開計程車20年的運將Santie表示，MWC是冬天觀光收入最好的時候，「展覽前一天，機場來回我可以跑30趟！」

4天展會期間，巴塞隆納湧入10萬人，計程車收入是否增加好幾倍？Santie笑說，「沒有那麼好啦！上下班時間塞爆，動彈不得，收入增加5成就很好了！」