| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆靈泉禪寺工地倒塌 1工人死亡2傷送醫 南庄苗21線落石大量崩塌 道路中斷
 首頁 > 財經

頂尖技術展演台 一張門票2萬6起

2017-03-27

記者羅倩宜／專題報導

MWC一張門票最便宜799歐元（2.6萬台幣）、白金級入場證5千歐元，如此天價，在4天展會期間，還是吸引10萬人湧入巴塞隆納。10萬人算多還少？台北國際電腦展去年參展人數約4萬人。

能夠開出這種荒謬價格，主要是有總部位於倫敦的全球最大電信聯盟GSMA撐腰。2G時代的主流通訊技術是GSM，多由歐洲廠商Nokia、Ericsson主導，形成的聯盟就叫GSMA，類似國內的電腦公會，只是規模屬世界級。MWC最早只是GSMA主辦的一項會議，後因智慧手機崛起，才演變成世界級大展。

3G時代改由美國高通的CDMA技術主導市場；GSMA也轉型，成為替會員服務的超大行銷公司，在世界各地辦展、辦活動，強力推銷行動智慧技術和服務。

有趣的是，2007年在巴塞隆納舉辦MWC大展時，並沒有邀請當年的死對頭高通。但隨著高通在全球手機晶片的市占率領先，GSMA也與高通一笑泯恩仇，不僅邀來參展，還給了最大、最中間的攤位。

近年MWC面臨不少對手，例如美國的CES消費電子展，怎敢開出這種天價門票？GSMA全球執行長John Hoffman表示，MWC的定位是業界高階人士，目的是來看最頂尖的行動技術，跟鎖定一般消費者的展覽有所區別。

廣告
  • 高通位於巴塞隆納MWC的攤位。（記者羅倩宜攝）

    高通位於巴塞隆納MWC的攤位。（記者羅倩宜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： MWC 門票
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：頂尖技術展演台 一張門票2萬6起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.