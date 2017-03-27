頂尖技術展演台 一張門票2萬6起

2017-03-27

記者羅倩宜／專題報導

MWC一張門票最便宜799歐元（2.6萬台幣）、白金級入場證5千歐元，如此天價，在4天展會期間，還是吸引10萬人湧入巴塞隆納。10萬人算多還少？台北國際電腦展去年參展人數約4萬人。

能夠開出這種荒謬價格，主要是有總部位於倫敦的全球最大電信聯盟GSMA撐腰。2G時代的主流通訊技術是GSM，多由歐洲廠商Nokia、Ericsson主導，形成的聯盟就叫GSMA，類似國內的電腦公會，只是規模屬世界級。MWC最早只是GSMA主辦的一項會議，後因智慧手機崛起，才演變成世界級大展。

3G時代改由美國高通的CDMA技術主導市場；GSMA也轉型，成為替會員服務的超大行銷公司，在世界各地辦展、辦活動，強力推銷行動智慧技術和服務。

有趣的是，2007年在巴塞隆納舉辦MWC大展時，並沒有邀請當年的死對頭高通。但隨著高通在全球手機晶片的市占率領先，GSMA也與高通一笑泯恩仇，不僅邀來參展，還給了最大、最中間的攤位。

近年MWC面臨不少對手，例如美國的CES消費電子展，怎敢開出這種天價門票？GSMA全球執行長John Hoffman表示，MWC的定位是業界高階人士，目的是來看最頂尖的行動技術，跟鎖定一般消費者的展覽有所區別。