〈熱門族群〉今年一定好 紡織股助攻萬點
2017-03-27
〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織類股因去年服飾零售業景氣緊縮、原物料價跌、匯損等因素導致基期低，去年底起緩步回溫，業內一致認為：「去年是谷底，今年一定好轉。」股價也在基本面轉佳的前提下逐步墊高，因此法人看好紡織類股成為台股攻上萬點的重要推進器。
去年底因原油報價回彈、中國供給側改革，各種原紗與加工絲報價大漲，加以台廠的紗線品質精良，客戶拉貨力道大，紡織業上游紗線廠營收與獲利自去年底率先反彈，尼龍絲家族集盛（1455）、力鵬（1447），聚酯絲遠東新（1402）、新纖（1409）、宏益（1452）、宜進（1457）、力麗（1444）清空先前原料低時做的庫存，使得今年前兩個月營收續好，即使近來原油價格稍跌，CPL、EG等紗線原料價格不跌，未來訂單能見度保守看至少1.5個月。
棉紗廠南紡（1440）、立益（1443）也因為印度、中國棉供應緊縮，國際棉價盤堅，產能滿載中，業內保守預期業績可持續好到第二季。至於第二季起則由成衣接棒衝刺營收，成衣大廠儒鴻（1476）與聚陽（1477）第一季仍在進行庫存調整，從接單反應出品牌商有爆發力、通路商狀況轉佳。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 穿內搭褲不能登機？這家航空公司超堅持
- 曾入選「全球怪餐廳」「伍角船板」月底收攤
- 《變態荒誕》高職學歷拐騙 淫邪如龍王
- 洪榮宏牽手小師妹 對唱情歌先禱告
- 台南》拔河無障礙！ 250身障朋友組隊參賽
- 高雄科大合併案暫撤 8月招生很拚
- 榮民就養金調整權限 下放退輔會
- 天氣回溫 葉蟎危害溫室葡萄
- 社論》遠離中國惡龍
- 捐出了？政府清查失控 2000億元
- 殺害父母 法務部欲修法調降本刑為10年以上
- 追星秘境 飄浮月台變空中電影院
- 唱片當飛盤 台灣火車聲音毀了
- 訪泰國遭拒 呂要外交部硬起來
- 許茹芸孕事頻烏龍 招認保養肚皮
- 〈民進黨〉過去用抽籤… 這次僅一議員參加
- 澳中裔教授訪中國 遭扣留禁離境
- SBL》冠軍戰 球迷大家談
- 大甲媽抵西螺 信眾頂風雨迎接
- 幫6千人找到工作 李雅芬「好樣」青年
- 鏗鏘集》我們以前都很辛苦！
- 傳摩蘇爾200平民死於空襲 尚無法證實
- 獨裁總統無罪釋放 這部片大家搶看
- 馬政府執政喊窮 3年捐出151億元
- 照片別護貝！ 台史博教正確保存法
- 〈田舍生活〉精實製造 主婦超行
- 六堆客家園區 水圳生態區開fun
- 車手刺青超搞笑 「莫忘初衷」變「莫忘初忠」
- 柯當「 南向」 馬前卒 隨行議員、媒體冷清
- 1.2升Turbo動力小型Crossover Peugeot 2008 1.2 PureTech 法系小型Crossover改頭換面
- 追思黛比母女 R2-D2悼念莉亞公主
- 鄭鎧文滿貫砲 雙響5打點轟垮兄弟
- 鎖卡惹怨 公車讀卡機設防呆程式
- 五大皆空改善？ 被疑數字好看
- 6000球迷聲援 台灣男足惜敗
- 〈異同OPEN講〉家長反對同婚 CEO牽著走紅毯
- 「兄弟本色」解散讀秒 Cosplay職人搏命
- 玖壹壹開唱兼開球 嗨翻球迷
- 〈戀愛心理學〉情傷當前 管好你自己
- 空襲摩蘇爾奪240命 美軍認了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈熱門族群〉今年一定好 紡織股助攻萬點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分