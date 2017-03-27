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〈熱門族群〉今年一定好 紡織股助攻萬點

2017-03-27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織類股因去年服飾零售業景氣緊縮、原物料價跌、匯損等因素導致基期低，去年底起緩步回溫，業內一致認為：「去年是谷底，今年一定好轉。」股價也在基本面轉佳的前提下逐步墊高，因此法人看好紡織類股成為台股攻上萬點的重要推進器。

去年底因原油報價回彈、中國供給側改革，各種原紗與加工絲報價大漲，加以台廠的紗線品質精良，客戶拉貨力道大，紡織業上游紗線廠營收與獲利自去年底率先反彈，尼龍絲家族集盛（1455）、力鵬（1447），聚酯絲遠東新（1402）、新纖（1409）、宏益（1452）、宜進（1457）、力麗（1444）清空先前原料低時做的庫存，使得今年前兩個月營收續好，即使近來原油價格稍跌，CPL、EG等紗線原料價格不跌，未來訂單能見度保守看至少1.5個月。

棉紗廠南紡（1440）、立益（1443）也因為印度、中國棉供應緊縮，國際棉價盤堅，產能滿載中，業內保守預期業績可持續好到第二季。至於第二季起則由成衣接棒衝刺營收，成衣大廠儒鴻（1476）與聚陽（1477）第一季仍在進行庫存調整，從接單反應出品牌商有爆發力、通路商狀況轉佳。

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