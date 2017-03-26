川普減稅 央行︰恐步雷根財政惡化後塵
〔記者盧冠誠／台北報導〕對於美國川普政府的減稅方案，中央銀行指出，川普政府主張減稅、擴大基礎建設支出，若未審慎控制，可能導致美國財政赤字遽增、貧富差距更為惡化；美國租稅基金會（Tax Foundation）估計，未來十年川普政府的稅改計畫將使美國聯邦債務暴增二．六兆美元。
稅改將使美債暴增2.6兆美元
川普競選時提出大幅減稅、鬆綁政府管制、增加基礎建設、削減政府開支等政見，希望透過減稅提高投資與工作誘因，創造二五○○萬個就業機會、提高生產力，並將美國經濟成長率提高至每年三．五％。
中央銀行日前召開理監事會議，會後提供參考資料指出，諸多學者認為，川普的政策基礎是建立在如一九八○年代前美國總統雷根主政時期，曾經盛行的「供給面經濟學」，中心思想則是拉弗曲線（Laffer Curve）。
拉弗曲線主張稅率過高會降低工作與投資的誘因，減稅不但不會降低稅收，反而能提高工作與投資誘因，擴大勞動供給，進而提高生產力、就業、投資與經濟成長，使得稅收不減反增。
央行表示，雷根競選時雖訴求減稅，削減政府開支，實現平衡預算，但任內國防支出遽增，財政赤字嚴重惡化；公共債務占ＧＤＰ（國內生產毛額）的比重，由一九七九年的二十六．一％暴增至一九八六年的四十一．二％；川普政府的減稅等主張，若未審慎控制，恐易步上雷根任內財政赤字暴增的後塵。
另外，央行引述美國租稅基金會、美國租稅政策中心（Tax Policy Center）研究指出，川普政府的減稅方案明顯有利於富人，對解決所得分配不均非但沒有助益，反而將擴大貧富差距。
央行表示，供給面經濟學支持者力主減稅，主張降低富人稅率會擴大投資、帶動經濟成長，讓成長的果實從有錢人「涓滴」（trickle down）給窮人；但雷根時期的經驗說明，大規模減稅非但未能增加就業機會與政府稅收，反而讓富者更富，且讓政府失去以稅收來改善貧富差距的工具，造成貧富差距擴大。
央行表示，雷根任內的經濟表現，並未優於稅率較高時期的前美國總統卡特、柯林頓等，且減稅的主要獲益者是富人與資本家，還導致美國貧富差距逐年擴大；因此，供給面經濟學常被譏為是相信減稅魔法的「巫毒經濟學」。
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標題：川普減稅 央行︰恐步雷根財政惡化後塵
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