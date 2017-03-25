輝山乳業作假帳 改寫港股閃崩紀錄

2017-03-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕ＭＳＣＩ明晟中國指數成分股「輝山乳業」（見圖，取自輝山乳業官網）週五傳出大股東挪用卅億人民幣投資瀋陽房地產，於港股交易盤中突然跳水狂瀉九十一％、創最大跌幅紀錄，中午收盤跌幅達八十五％，市值蒸發三二○億港元（約一二五八億台幣），緊急宣布午後停牌（停止交易）。

暴跌85％ 市值蒸發一二五八億

輝山為中國乳業鉅子，昨日上午十一點半後遭大量拋售，股價一度暴跌至剩○．二五港元、為上市以來最低，停牌前報○．四二港元，成交量七．七九億股（約四．五三億港元），也創港股紀錄。輝山董事長楊凱接受中媒「網易財經」訪問時駁斥，網路傳言大股東挪用公司資金投資房地產、資金收不回來後被發現，這些都是不實「謠言」，他對股價暴跌也毫無準備，但他不願進一步說明背後可能原因。輝山隨後在香港交易所公告表示，將在完成查詢（相關資訊核查）後，儘快發布公告。

輝山大股東為楊凱夫婦，透過控股公司冠豐持有輝山股份約七十三％。中國平安銀行由於授信貸款廿一．四二億港元，持有輝山股票質押品卅四．三四億股、占流通股份逾廿五％，迄昨日的持股價值蒸發了八十一億港元、至僅剩十四．四億港元，實際損失至少七億港元。該行表示，將採取措施保障信貸資金安全。

廚房裡蟑螂 絕對不只一隻

多家中媒指出，在渾水去年底放空報告出爐和指控輝山虛報獲利、資產遭轉移後，債權銀行紛紛要求審計調查，如中國銀行就發現輝山一堆單據造假。「第一財經」報導，瀋陽市政府、銀監局等單位協調，週四召集中國工商銀行等廿三家債權銀行協調會，輝山負責貸款的副總因此「跑路」。界面新聞則點名，輝山執行董事暨高級副總裁葛坤疑似失聯。

港交所行政總裁李小加不願評論個股表現，但稱「港股絕對不是一個賭場」，有許多工具可應對市場挑戰。該所中國經濟學家巴曙松表示，在出現個股暴跌情況前必有蛛絲馬跡，例如未即時披露審計或重要訊息，如巴菲特所說「廚房裡蟑螂絕對不只一隻」。