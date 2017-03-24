《國際現場》富國銀行 推無卡ATM

2017-03-24

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國第3大的富國銀行（Wells Fargo）將推出無卡提款機（ATM）服務，存戶下週一起就可使用智慧手機在該行全美1萬3000台ATM領錢，不用提款卡也可通。這是美國銀行業推動數位化、離開實體銀行業務的最新跡象。富國銀行計畫今年稍晚將再推出另一新的升級服務，讓顧客只要以智慧手機對準ATM讀取畫面，即可提款，類似Apple Pay或Samsung Pay的行動支付。

美國銀行（BoA）和摩根大通（JPMorgan Chase）等大銀行先前已宣布類似的ATM升級計畫，富國銀行則是首家把整體網絡全部更新為具有無卡ATM的銀行。使用富國銀行行動APP的2000萬客戶，可在ATM輸入手機收到的8位數密碼及個人PIN識別碼，就可提領現金。富國銀行ATM和分行業務主管威爾萊表示，淘汰實體卡片可預防犯罪集團側錄卡號及內碼的盜刷（skimming）情況，手機提款的2步驟安全識別動作則可防止詐欺風險。