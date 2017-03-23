翁啟惠︰看盡人情冷暖 不後悔回台

2017-03-23

〔記者陳永吉／台北報導〕喧騰一時的浩鼎案發生至今已經滿一年，昨天開庭後，前中研院院長翁啟惠接受媒體採訪；他說，過去一年來看盡人情冷暖，不過他並沒有後悔當初回到台灣，也不後悔去年浩鼎解盲後及他對解盲結果所說的話。

翁啟惠說，人在困難的時候，反而看得清楚人跟人之間的關係，「有人責怪我、有人不諒解我，後來沒跟我互動；但也有人鼓勵我，這給我往前走的力量。」

他強調，當初回台灣只是想幫忙，現在雖然卸下中研院院長一職，仍繼續醣分子領域的研究。他說，現在每天仍進中研院研究室，研究室還有四十幾位研究人員。過去曾傳出國外生技大廠要挖角他，但他說：「現在我不會想退出研究領域，跑到業界，我沒有興趣，因醣分子領域還有很多未知可以去研究，現在的我只想做早期的發現，將研究成果貢獻社會、造福人類。」

翁在去年二月浩鼎解盲後，曾被動接受媒體詢問表示：「雖然解盲數據依原來的設計未達統計學上顯著意義，但就疫苗角度來看，成效良好。」這段話，引爆後續一連串爭議。

翁啟惠認為，當時只是用科學家的角度來看，要釐清大家不清楚的地方，從科學的角度來看在科學上的發現，沒用「失敗」的字眼；現在回過頭來看，這個臨床試驗也沒有以失敗收場，還在繼續往前走。

相信司法可以還他清白

他說，很難過在卸任中研院院長前發生這些事，讓他很難承受，但他絕對沒有做對不起良心的事，因第一時間沒有對外講清楚，他自己要承擔、面對，相信透過司法程序，一定可以還他清白，恢復名譽。