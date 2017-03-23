| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
 首頁 > 財經

台通將處分五股廠

2017-03-23

〔記者王憶紅／台北報導〕台通（8011）董事長李慶煌表示，為迎接台鐵黃金10年，公司計畫參與台鐵多項標案，在回收期較長，需要資金下，董事會通過土地資產活化，計畫在適當時機處分五股廠房，預期最快明年底處分資產。

台通在五股工業區有2塊地，總計約1490坪，持有成本約1.7億元，法人指出，以目前平均市價每坪約80萬元計算，五股廠出售後，可望貢獻台通每股10元以上，超過1個股本。

廣告
  • 台通董事長李慶煌。（記者王憶紅攝）

    台通董事長李慶煌。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台通
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：台通將處分五股廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.