2017-03-23

〔記者王憶紅／台北報導〕台通（8011）董事長李慶煌表示，為迎接台鐵黃金10年，公司計畫參與台鐵多項標案，在回收期較長，需要資金下，董事會通過土地資產活化，計畫在適當時機處分五股廠房，預期最快明年底處分資產。

台通在五股工業區有2塊地，總計約1490坪，持有成本約1.7億元，法人指出，以目前平均市價每坪約80萬元計算，五股廠出售後，可望貢獻台通每股10元以上，超過1個股本。