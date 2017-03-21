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小額交易 金管會仍研議

2017-03-21

〔記者王孟倫／台北報導〕立委費鴻泰昨在立院財委會質詢，是否同意縮小股票交易單位，像是高價股採取「百股交易」；對此，金管會主委李瑞倉表示，券商公會對於這議題一直有不同意見，金管會預計將以3-6個月時間研議、決定方向。

費鴻泰指出，證交所過去曾研議的縮小交易單位，像是股票計算單位從原本的一千股改為一百股，也就是百股交易，金管會是否支持？何時可以上路？

李瑞倉說，他贊成此事，目前一張是千股，金管會可研議是否縮小交易單位，並檢討現有制度，在最近3-6個月會找券商來談。

對此，金管會證期局長王詠心表示，券商公會過去也曾反映此事，許多人表示目前高價股並不多、進場時機不好，況且還必須考量投資人的下單習慣，否則，若改成百股後頻頻發生下錯單情況，反而造成更大困擾。

至於改採百股交易，讓投資人購買高價股，王詠心直言，其實，從目前現有機制，投資人均可透過「零股交易」或「定期定額投資」買到高價股。她強調，還有其他可考慮的選項或措施，證期局將請證交所進一步研議，研究更能被券商公會或業者接受的方案。

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  • 金管會將研議小額交易。（記者王孟倫攝）

    金管會將研議小額交易。（記者王孟倫攝）

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