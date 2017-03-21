國泰金不動產租金收益 今年上看百億 歷史新高

2017-03-21

〔記者李靚慧／台北報導〕不動產投資高達4879億元的國泰人壽，去年底的不動產評價未減損，今年國內外不動產租金收益更將突破100億元，創歷史新高。

國泰金（2882）昨日舉行法說會。去年子公司國泰人壽可運用資金突破5兆元，其中占比達9.8%的不動產投資，因為今年各地方政府房屋稅、地價稅攀升，外界關注國壽是否面臨「不動產價格下行風險」。

國泰人壽副總林昭廷指出，國壽去年底曾做過不動產評價，並未出現跌價損失。過去幾年，國壽海內外的租金持續增加，去年全年已有90多億元，今年加上信義區A3（國泰置地廣場），雖然尚未滿租，但今年國壽的海內外租金收益將正式突破100億元。

林昭廷說，國壽的大樓大多在北部為主，很多位於信義計畫區，過去幾年的租金都是上漲的，即使加上稅負因素，也只有2014年才投資的A3受影響較大，相關稅負雖然會影響不動產評價，但影響程度極低，租金收入的高低，才是不動產評價的主要影響因素。