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3月國民經濟信心調查 4指數彈升

2017-03-21

〔記者李靚慧／台北報導〕國泰金控發布2017年3月分國民經濟信心調查，調查結果顯示，景氣樂觀現況指數及景氣展望樂觀指數同步大幅上揚，股市樂觀指數也再彈升，風險偏好指數續上揚。

國泰分析，由於經濟數據表現良好，民眾對耐久財與大額消費意願同步改善，預期在外需拉動與內需支撐下，2017年的經濟成長率，有機會上修至2%以上的水準。

值得注意的是，該問卷也同步詢問受訪者對不動產的看法，約40%的民眾認為，過去半年及未來半年的房價，仍將於正負3%之間盤整，看跌未來的民眾仍比看漲的民眾多出11.3%，但已較去年8月時的調查結果（13.5%）略微降低。

已明顯轉趨樂觀

根據調查，3月民眾的景氣樂觀現況指數及景氣展望樂觀指數同步大幅上揚至-13.3及-12.1，是2016年下半年以來的新高，顯示民眾的經濟信心已明顯轉趨樂觀。

在就業市場部分，民眾對就業現況與展望的樂觀程度，連兩個月改善，且反彈幅度加大，民眾的耐久財與大額消費意願也同步改善。

股市樂觀指數方面，近期在經濟數據表現良好、企業財報支撐，及對川普稅改的樂觀期待下，美股持續走升，台股也隨之上揚，創近21個月新高。本月股市樂觀指數再度明顯彈升至-12.1，風險偏好指數同步上揚至-7.1，且出現6個月移動平均值反轉向上的現象，顯示民眾對於未來半年股市的看法有轉趨樂觀的趨勢，台股在經濟基本面及民眾信心支撐下，表現可望相對穩健。

國泰指出，數據顯示，看跌未來房價的民眾雖比看漲的民眾多出11.3%，但相較於去年8月時的調查結果（13.5%）有略微降低，加上民眾買房意願近5個月持續上揚，顯示住宅房市的需求端已稍有回溫跡象。

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