〈台股青紅燈〉企業拚命減資的內涵

2017-03-20

最近許多上市櫃公司紛紛宣布減資，退還現金給股東，上星期年興紡織甚至一口氣減資50.5%，市場是以利多反應在股價上，問題是對一家企業而言，現金減資真的是利多嗎？

台灣股民愛炒短線，現金減資可拿到現金又不用扣稅，殖利率大幅提升，一時之間在台股蔚為風氣，但是公司資本額縮減，退還現金給股東，等於無心也無力再投資，這代表企業經營者的心態，小股民歡天喜地，但政府應重視其中透露的訊息，這代表台灣投資環境出現結構性的問題，讓這些經營者選擇限縮事業，寧可守成而不願擴張。

奇怪，民進黨政府不是積極鼓勵新創事業與投資，怎麼這些大老闆不買帳？是勞動法令變差？還是環保法令嚴苛？迫使沒有人願意說真話，而以選擇用減資退場來表達對政府的抗議，政府該檢討真正原因所在，不要自我感覺良好，落入前朝一樣的窠臼。

近日有關全國朝野勞資一致怨聲載道的一例一休爭議，報載行政院長林全竟責備工總「為何修法時都不表達意見？」擺明想卸責給工總，迴避勞基法修正對社會造成的衝擊與問題，說真的，蔡英文再多的宣示與呼籲，也抵不上林全這一句話，政府的心態還是不願意解決一例一休因錯誤修法帶來的災難，這應是企業選擇現金減資的原因，台灣根本不適合再作投資，政府真令人失望。

（紅布朗）