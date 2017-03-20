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〈熱門族群〉PCB打上蘋果光 下半年業績看俏

2017-03-20

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB族群今年以來股價表現亮眼，市場看好蘋果iPhone 8換機潮將帶動相關廠商營運增溫，由於iPhone 8規格大改版，對於PCB相關產品使用量增加，技術更進一步提升，預期OLED版本將導入類載板技術，相關廠商可望受惠，下半年將大放蘋果光。

PCB股價從上游發動，一路擴散至下游，上游因電動車電池應用大增，造成銅箔供不應求，金居（8358）因銅箔代工價上漲，獲利創下新高，本季毛利率可望再向上成長；尖點（8021）受惠客戶鑽孔與刀具訂單增溫，今年營運正面發展，有機會挑戰歷史新高；亞電（4939）去年轉虧為盈，今年強攻毛利較高的產品，存在獲利成長空間，近期股價噴出大漲。

台光電（2383）受惠漲價與產能提升，去年獲利創下新高，首季營收與獲利有機會再挑戰同期新高，由於網通、伺服器、中國智慧型手機產品採用無鹵材料比重持續提升，使得台光電今年表現備受期待。

華通（2313）本季淡季不淡，優於預期，加上類載板題材，吸引外資與投信土洋法人聯手大買，軟板台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）因iPhone 8軟板使用量增加，公司對下半年看法樂觀，營運可望明顯增溫。

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