打敗中油 台電拿下第4座天然氣接收站

2017-03-17

〔記者林筑涵／台北報導〕經濟部決議，第4座天然氣接收站由台電興建，預定坐落於基隆協和電廠周邊碼頭，屆時將成為國內首座非中油所建的接收站。曾為天然氣接收站上演「兄弟鬩牆」戲碼的中油、台電，目前雙方仍有第5接收站在談，能源局長林全能表示，第5接收站是將原有設備擴充，由台電或中油執行尚未定案。

由於國內目前僅有中油位於高雄永安及台中2座天然氣接收站，台電長期須向中油購買天然氣；隨著2025年燃氣發電佔比須達50%的目標確立，國內天然氣需求大增，因此第4、第5接收站獎落誰家備受關注。

擬在基隆協和電廠旁興建

台電董事長朱文成新春團拜時即宣布，將爭取興建第4、第5接收站，同時儘速成立天然氣事業小組自行採購。對此，中油認為此舉是「重複性投資」，台電當時則回應此事是「良性競爭」。

目前第4接收站決議由台電拿下，能源局長林全能說明，第4天然氣接收站因應基隆協和電廠改建為燃氣機組，屆時將有天然氣需求；考量中油若由桃園拉管線支應，成本過高，加上協和電廠周邊已有碼頭，因此決議讓台電自行興建接收站。

對此，中油僅回應「沒聽說這件事」，更認為還沒有談過；而據官員透露，目前台電尚未遞交接收站可行性評估報告，協和電廠若由桃園拉管線緩不濟急，加上第4接收站主要為發電所用，由台電興建是可以預期的事。

中油、台電雙方曾上演拉鋸戰的桃園觀塘工業區第3接收站，最終仍由中油獨資建置；依原訂期程，2022年可支應台電大潭電廠約50萬噸天然氣。