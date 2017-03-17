《國際現場》周大福跨足能源市場

2017-03-17

以珠寶業聞名的香港周大福集團斥資逾40億澳幣（約新台幣944億元），自美國私募基金德太投資（TPG Capital）手中，收購澳洲能源業者Alinta Energy，跨足能源市場。此交易仍須等待澳洲外商投資審核委員會的批准。

周大福珠寶集團於1929年在廣州成立，1956年由鄭裕彤家族接手，該公司在澳洲房地產和綜合度假村已經有大筆投資，收購Alinta Energy將是其在澳洲能源行業的首個重大投資；兩家公司分別在週四透露此訊息，但並未揭露併購金額，彭博引述知情人士報導，周大福同意支付超過40億澳幣。

Alinta Energy表示，包括德太投資在內的股東希望讓公司在今年進行IPO（首次公開募股），但周大福在今年1月就已經和他們接觸，談判進展迅速，最後在周大福完成調查後提議收購。

（編譯王惠慧）