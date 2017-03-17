夏普將買群創面板 明年電視要賣1000萬台
2017-03-17
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日刊工業新聞》報導，夏普社長戴正吳表示，夏普將改變IGZO（氧化銦鎵鋅）面板的販售策略，改為優先供給自家產品使用，不供應給他廠，並考慮從鴻海集團旗下群創採購電視面板。
IGZO面板不外賣
根據戴正吳的說法，夏普過往的策略是廣泛對外銷售低耗電的IGZO面板，今後在智慧型手機、8K高解析度電視面板及各種車用市場，將以IGZO技術凸顯出與他廠的差異性，不再對外供應。
報導指出，夏普先前中斷向三星電子供應電視液晶螢幕顯示器（LCD）面板，這次又改變IGZO面板策略，顯見夏普將與鴻海攜手共同對抗其他競爭對手的決心；夏普較其他業者更早進入IGZO面板量產階段，戴正吳強調，「其他公司沒有IGZO技術，這是夏普的優勢，不打算供應給其他公司。」
被問及夏普要在2018年前販售1000萬台的銷售策略，戴正吳表示，「歐洲有UMC的波蘭工廠、鴻海在斯洛伐克的工廠可以用，中國有南京工廠，東南亞則可以在馬來西亞、印尼、菲律賓的工廠生產，而且也能出口到美國。2017年一定能達成全球銷量超過800萬台的目標。」
與鴻海聯手抗三星
至於電視面板的部分，戴正吳表示，可以從堺顯示器公司（SDP）龜山第2工廠採購，另外也考慮跟鴻海的群創採購，1000萬台不會有問題；他表示，夏普全年度轉盈要到2017年度，2016年轉盈恐怕很難，目標是要在2017年內重新回到東證一部。
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