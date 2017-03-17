| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

夏普將買群創面板 明年電視要賣1000萬台

2017-03-17

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日刊工業新聞》報導，夏普社長戴正吳表示，夏普將改變IGZO（氧化銦鎵鋅）面板的販售策略，改為優先供給自家產品使用，不供應給他廠，並考慮從鴻海集團旗下群創採購電視面板。

IGZO面板不外賣

根據戴正吳的說法，夏普過往的策略是廣泛對外銷售低耗電的IGZO面板，今後在智慧型手機、8K高解析度電視面板及各種車用市場，將以IGZO技術凸顯出與他廠的差異性，不再對外供應。

報導指出，夏普先前中斷向三星電子供應電視液晶螢幕顯示器（LCD）面板，這次又改變IGZO面板策略，顯見夏普將與鴻海攜手共同對抗其他競爭對手的決心；夏普較其他業者更早進入IGZO面板量產階段，戴正吳強調，「其他公司沒有IGZO技術，這是夏普的優勢，不打算供應給其他公司。」

被問及夏普要在2018年前販售1000萬台的銷售策略，戴正吳表示，「歐洲有UMC的波蘭工廠、鴻海在斯洛伐克的工廠可以用，中國有南京工廠，東南亞則可以在馬來西亞、印尼、菲律賓的工廠生產，而且也能出口到美國。2017年一定能達成全球銷量超過800萬台的目標。」

與鴻海聯手抗三星

至於電視面板的部分，戴正吳表示，可以從堺顯示器公司（SDP）龜山第2工廠採購，另外也考慮跟鴻海的群創採購，1000萬台不會有問題；他表示，夏普全年度轉盈要到2017年度，2016年轉盈恐怕很難，目標是要在2017年內重新回到東證一部。

廣告
  • 夏普社長戴正吳表示，夏普將改變IGZO面板的販售策略，改為優先供給自家產品使用，不供應給他廠。圖為使用IGZO技術的夏普顯示器PN-K321。（彭博）

    夏普社長戴正吳表示，夏普將改變IGZO面板的販售策略，改為優先供給自家產品使用，不供應給他廠。圖為使用IGZO技術的夏普顯示器PN-K321。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IGZO 夏普 群創 面板
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：夏普將買群創面板 明年電視要賣1000萬台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.