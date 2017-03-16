群創總經理 蕭志弘出線

2017-03-16

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）總經理懸缺一年之後，終於由蕭志弘出線，接下總經理與營運長一職，不過群創的人事重組卻才剛啟動，據指出，群創董事長王志超深獲鴻海（2317）董事長郭台銘重用，鴻海目前所有重心都在夏普以及廣州10.5代線，為此，王志超可能會被調派到中國協助廣州10.5代線建廠，但王志超該以什麼身分，空下來職缺又該由誰接任？內部都在討論中，希望於股東會前定案。

群創昨日召開董事會，為落實公司治理精神及責任分工，並「配合集團發展」之所需，拔擢優秀人才，董事會通過原執行副總蕭志弘擔任群創總經理暨營運長，協助王志超加速全球佈局腳步，提升群創競爭力，人事令於16日正式生效。

蕭志弘升任總座後，可稍稍分攤王志超的重擔，但這也是為王志超將前往中國協助鴻海位於廣州10.5代線進行鋪路，市場傳出，鴻海集團有意整頓旗下所有面板事業，擬分拆為大尺寸面板與中小尺寸面板兩大事業部，大尺寸事業部包括廣州10.5代線以及日本夏普的堺10代線，將由王志超帶領，小尺寸事業部則涵蓋路竹6代LTPS廠，以及鴻海在鄭州、貴州的6代LTPS廠，還有夏普正在佈局的AMOLED投資。

現在的問題該如何分拆？另外，王志超目前身分是群創董事長，屆時王志超要以什麼身分去帶領廣州10.5代線，尤其王志超不可能孤身前往，群創部分人力也將隨之移動，是否牽涉到相關法令問題，比如競業禁止條款等，都是目前鴻海集團傷腦筋的地方。

蕭志弘在集團內能在眾多候選人中出線擔任群創總經理，王志超說，2010年群創、奇美電與統寶三合一時，群創以1比7規模合併奇美電，當時擔任CIO （Chief Infrastructure / Information Officer） 的蕭志弘即嶄露頭角，完成龐大複雜的連橫整合。