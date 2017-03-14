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棉價年漲三成 南紡立益營收亮麗

2017-03-14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕三大棉花原產地的不確定因素降低，國際棉價一年來大漲3成，目前來到每磅87美元，國內棉紗廠2月營收表現亮麗，南紡（1440）年增39.3％、立益（1443）年增34.5％、大東（1441）年增24.3％，業內一致認為，首季營收能夠月月高，好表現並將延續至第二季。

三大棉原產地美國、印度、中國的不確定因素降低，看好國際棉價將續漲至第二季，而這個漲幅能順利轉嫁給布廠。印度去年底宣布廢止大鈔500與1000盧比，造成印度貨幣流通緊縮，連帶影響印新棉的採收與出口，中國棉減產3％，美國棉報價隨原油報價盤堅。棉短期供給缺口大，因此，棉花價格可望隨需求震盪走揚。

業內人士觀察，終端客戶景氣已經回暖，紡織業今年比去年好，且棉紗的應用更廣，因此不似為大型品牌代工的成衣廠受到零售端影響大。雖然現在中下游客戶拉貨有趨緩跡象，同時也代表不會發生急跌現象。國內棉廠訂單能見度兩個月，多是短急單。由於棉紗廠是對外進口原料後加工再出口，收付都是美元，因此匯損不嚴重。

業內看好國際棉的需求還在，台灣及越南最大紡紗廠南紡下半年在越南將再開出5萬錠的產能，董座侯博明公開表示，有在星國上市掛牌的計畫。

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  • 南紡產品（取自南紡官網）

    南紡產品（取自南紡官網）

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