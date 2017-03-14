擴大電聲版圖 致伸併購B&O子公司
2017-03-14
〔記者陳永吉／台北報導〕致伸（4915）昨天公告，子公司Tymphany將投資1800萬歐元（約新台幣6億元），併購國際電聲知名品牌B&O旗下捷克子公司BOCZ。致伸表示，此併購案將可強化與B&O的合作關係，並擴大公司在電聲產品的市場版圖。
致伸表示，B&O設立於丹麥，在北歐的NASDAQ Nordic掛牌，是專注於高階電聲產品的全球知名品牌；BOCZ則是B&O旗下100％持股設立於捷克的電聲產品研發設計及製造中心，產品主要銷售至歐洲市場。
致伸指出，Tymphany為全球中高階電聲產品之ODM供應商，B&O原本就是Tymphany的主要客戶之一，此次併購將可建立電聲產品在歐洲的整體布局，並強化與B&O之合作關係，進一步提升Tymphany在電聲產品的設計研發深度和廣度。
致伸表示，Tymphany在過去幾年業績快速成長，此次交易也大幅提升公司資源，注入新的產品設計開發能量，並提供客戶更完整的在地服務。未來Tymphany仍將持續專注於電聲產品之全方位解決方案，提供高品質的產品與服務給世界級品牌客戶，以擴大公司在營收和獲利的持續成長。
致伸指出，BOCZ去年營業額約9千萬歐元（約新台幣30億元），不過僅約損平；此次併購案預計最快第二季完成交割、最慢為第三季。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 致伸科技
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 郭建宏節流救華視 舊菜重炒先省858萬
- 經典賽》從「經」以後 劉玠廷：組訓分級應落實
- 產業專區去年流標 月底重新來
- 偏校義煮 魚丸伯生命故事勵志
- 自由廣場》用對經營模式 照服員必不低薪
- 陳惠婷招認玻璃心 妙解舊情如狗屎
- 北韓：金正男命案為美與南韓陰謀
- 彰化秀水花秀路工廠倉庫火災 持續搶救中
- 郭蓬生罹癌仍是工作狂 不料栽在酒駕案
- 免傷害正常器官 提高即時監控精準定位
- 2018台中觀光行銷 以花博為主軸
- iBike建置 年底力拚達300站
- NSO歐巡 演出台灣樂章
- 仁愛之家升級 兼顧養護與失智
- 美色包款 法式率性簡約登台
- 猜拳一把20萬 超跑女神吸金揮霍
- 【愛讀書】 《尋找那本神奇的書》
- 「叔叔摸我窩窩」性侵女童起訴 法院判猥褻
- 中生承諾書事件 外媒關注
- 多國禁入境拉票 土歐衝突加劇
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
- NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯
- 八德豐德公園 將蓋市民活動中心
- 室內配線乙級證照 開南22生到手
- 攜手北醫大 馬祖要發展海芙蓉產業
- 生活零廢棄 埔里青農推共租機具
- 單親弱勢生爭氣 拚進台大會計
- 聽障天使毛秀玲 設計夢想發光
- 不滿砍人頭？國民黨屏縣主委服務處遭彈襲
- 保防扯人二 欲加之罪
- 烏石港轉運站 盼客運停靠站優化
- 裸體廚房做菜 李毓芬的男僕是「他」！
- 〈圖像心職場〉狀況出現，小心應變！
- 【藝文短訊】 鄭邦鎮講「台灣文學史的新腳印」
- 球后開直播 球迷嗨送「憤怒」
- 威力彩頭獎連8摃
- 家家一曲《Let It Go》輕鬆收服小萌妹
- 初代金剛長這樣 經歷84年長成影史最大隻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擴大電聲版圖 致伸併購B&O子公司
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分