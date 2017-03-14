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擴大電聲版圖 致伸併購B&O子公司

2017-03-14

〔記者陳永吉／台北報導〕致伸（4915）昨天公告，子公司Tymphany將投資1800萬歐元（約新台幣6億元），併購國際電聲知名品牌B&O旗下捷克子公司BOCZ。致伸表示，此併購案將可強化與B&O的合作關係，並擴大公司在電聲產品的市場版圖。

致伸表示，B&O設立於丹麥，在北歐的NASDAQ Nordic掛牌，是專注於高階電聲產品的全球知名品牌；BOCZ則是B&O旗下100％持股設立於捷克的電聲產品研發設計及製造中心，產品主要銷售至歐洲市場。

致伸指出，Tymphany為全球中高階電聲產品之ODM供應商，B&O原本就是Tymphany的主要客戶之一，此次併購將可建立電聲產品在歐洲的整體布局，並強化與B&O之合作關係，進一步提升Tymphany在電聲產品的設計研發深度和廣度。

致伸表示，Tymphany在過去幾年業績快速成長，此次交易也大幅提升公司資源，注入新的產品設計開發能量，並提供客戶更完整的在地服務。未來Tymphany仍將持續專注於電聲產品之全方位解決方案，提供高品質的產品與服務給世界級品牌客戶，以擴大公司在營收和獲利的持續成長。

致伸指出，BOCZ去年營業額約9千萬歐元（約新台幣30億元），不過僅約損平；此次併購案預計最快第二季完成交割、最慢為第三季。

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  • 致伸產品（取自致伸官網）

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