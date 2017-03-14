台電︰轉售核四第一批燃料棒

2017-03-14

〔記者林筑涵／台北報導〕隨著非核家園入法，台電核四啟封確定無望；不過因核四當初投入2838億資金興建，台電表示，年底確定會有第一批燃料棒運出轉售，目前正研擬出售、轉用及改建等各項方案，但強調計畫仍在台電內部，並未送交行政院。

去年台電規劃核四「資產管理維護費用」約13億元，時代力量黨團質疑台電仍有心想啟用核四，假借資產維護名義，編列高額預算偷渡，原打算全數刪除，但最終透過立院協商改列8.5億。然而，由於2025非核家園已入法，台電終究體認核四啟封已無希望，開始深入評估核四轉型各項方案。

台電發言人林德福指出，核四廠兩部機共有1700多根燃料束，價值約80億，確定年底會移出核四首批燃料棒並運往美國，買家目前仍在洽談，還未決定。

研擬整廠或分批出售、改建電廠

針對核四轉型，台電表示，台電正研擬包括設備整廠或分批出售、內部其餘電廠轉用或改建為其他電廠，但強調，目前各項方案以資產利用最大化為目標，仍在評估中，尚未向行政院提出報告。

林德福說明，目前整廠或分批轉售都須看未來是否有買家願意接手，外傳將轉為火力電廠的計畫，僅在初步階段，改為燃煤或燃氣電廠還未有定論。不過，他指出，因外界關注核四轉型，昨日經濟部長也向立法院承諾3個月內提出相關報告，因此台電內部會就各方案加緊評估。