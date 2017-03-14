台電︰轉售核四第一批燃料棒
2017-03-14
〔記者林筑涵／台北報導〕隨著非核家園入法，台電核四啟封確定無望；不過因核四當初投入2838億資金興建，台電表示，年底確定會有第一批燃料棒運出轉售，目前正研擬出售、轉用及改建等各項方案，但強調計畫仍在台電內部，並未送交行政院。
去年台電規劃核四「資產管理維護費用」約13億元，時代力量黨團質疑台電仍有心想啟用核四，假借資產維護名義，編列高額預算偷渡，原打算全數刪除，但最終透過立院協商改列8.5億。然而，由於2025非核家園已入法，台電終究體認核四啟封已無希望，開始深入評估核四轉型各項方案。
台電發言人林德福指出，核四廠兩部機共有1700多根燃料束，價值約80億，確定年底會移出核四首批燃料棒並運往美國，買家目前仍在洽談，還未決定。
研擬整廠或分批出售、改建電廠
針對核四轉型，台電表示，台電正研擬包括設備整廠或分批出售、內部其餘電廠轉用或改建為其他電廠，但強調，目前各項方案以資產利用最大化為目標，仍在評估中，尚未向行政院提出報告。
林德福說明，目前整廠或分批轉售都須看未來是否有買家願意接手，外傳將轉為火力電廠的計畫，僅在初步階段，改為燃煤或燃氣電廠還未有定論。不過，他指出，因外界關注核四轉型，昨日經濟部長也向立法院承諾3個月內提出相關報告，因此台電內部會就各方案加緊評估。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 核四
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 郭建宏節流救華視 舊菜重炒先省858萬
- 經典賽》從「經」以後 劉玠廷：組訓分級應落實
- 產業專區去年流標 月底重新來
- 偏校義煮 魚丸伯生命故事勵志
- 自由廣場》用對經營模式 照服員必不低薪
- 陳惠婷招認玻璃心 妙解舊情如狗屎
- 北韓：金正男命案為美與南韓陰謀
- 彰化秀水花秀路工廠倉庫火災 持續搶救中
- 郭蓬生罹癌仍是工作狂 不料栽在酒駕案
- 免傷害正常器官 提高即時監控精準定位
- 2018台中觀光行銷 以花博為主軸
- iBike建置 年底力拚達300站
- NSO歐巡 演出台灣樂章
- 仁愛之家升級 兼顧養護與失智
- 美色包款 法式率性簡約登台
- 猜拳一把20萬 超跑女神吸金揮霍
- 【愛讀書】 《尋找那本神奇的書》
- 「叔叔摸我窩窩」性侵女童起訴 法院判猥褻
- 中生承諾書事件 外媒關注
- 多國禁入境拉票 土歐衝突加劇
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
- NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯
- 八德豐德公園 將蓋市民活動中心
- 室內配線乙級證照 開南22生到手
- 攜手北醫大 馬祖要發展海芙蓉產業
- 生活零廢棄 埔里青農推共租機具
- 單親弱勢生爭氣 拚進台大會計
- 聽障天使毛秀玲 設計夢想發光
- 不滿砍人頭？國民黨屏縣主委服務處遭彈襲
- 保防扯人二 欲加之罪
- 烏石港轉運站 盼客運停靠站優化
- 裸體廚房做菜 李毓芬的男僕是「他」！
- 〈圖像心職場〉狀況出現，小心應變！
- 【藝文短訊】 鄭邦鎮講「台灣文學史的新腳印」
- 球后開直播 球迷嗨送「憤怒」
- 威力彩頭獎連8摃
- 家家一曲《Let It Go》輕鬆收服小萌妹
- 初代金剛長這樣 經歷84年長成影史最大隻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台電︰轉售核四第一批燃料棒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分