盲目、非理性海外投資 中國商務部加強監管

2017-03-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕紐約時報報導，中國商務部長鍾山表示，將對少數公司「盲目和非理性海外投資」加強監管，意味去年間中國企業猛砸2250億美元的海外瘋狂併購行徑將可能戛然而止。

鍾山上週六在中國12屆全國人民代表大會第5次會議的記者會上表示：「有些企業（因盲目和非理性的投資）已付出代價，有些甚至對中國的形象造成負面影響。」這是中國官員對終止企業大規模海外併購活動，迄今所發表措詞最強硬的公開談話。

未獲利 還引起海外不滿

在此之前，中國人民銀行總裁周小川也質疑最近中國一些海外併購交易的決策思維。他說：「有些交易不符合我們的要求和海外投資的政策，如運動、娛樂公司和職業足球隊，這不會為中國帶來太多利益，反而在海外引來一些不滿。」

鍾山和周小川的看法進一步證實，中國政府將對口袋滿滿的中國企業有時飢不擇食、胡亂灑錢的海外併購行動踩煞車。

萬達收購DCP已告吹

這個冬天中國已有好幾筆海外交易告吹，但不清楚中國政府是否介入，或者只是買方突然發現自己犯大錯。

上週五，美國金球獎製作商DCP（Dick Clark Productions）表示，中國大連萬達集團以10億美元收購該公司的交易已經告吹。萬達集團原本是從事房地產開發，但近年來開始進軍電影製作，並買下歐美兩大電影院連鎖業者。

政府力阻 也防資本外流

中國政府力阻企業瘋狂海外併購，也與防止資本加速外流，導致人民幣續貶壓力升高有關。由於中國經濟成長放緩，很多中國民眾和企業紛紛將資金匯出海外，使得過去2年，中國政府已砸下1兆美元外匯存底捍衛人民幣匯率。

高技術併購 仍會完成

但分析師指出，中國企業今年仍將積極從事海外併購活動，尤其是把擁有高技術的外國企業納入口袋。例如，去年宣布的中國化工併購瑞士農化大廠先正達（Syngenta）的交易案，雖仍然面臨一些監管阻礙，預計今年就會完成交易。