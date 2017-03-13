法遵洗錢防制成本增 國銀今年獲利難樂觀
〔記者王孟倫／台北報導〕儘管金管會認為，去年利空因素已排除，今年國銀獲利可望止跌回揚，但國銀業者直言，今年起，洗錢防制及法遵成本大增，加上許多高風險財富管理業務難以承作，景氣也未明顯復甦，金管會過於樂觀！
學者則認為，銀行資金來自大眾存款，應兼顧風險控管，若一味追求獲利創新高，反而造成更多損失，也不利於金融體系穩定。
展望今年國銀獲利表現，銀行業者持保守看待，認為缺乏明顯利基點，整體獲利目標恐略微下降、跌破3000億元，呈現連續第三年衰退，國銀將硬著頭皮過今年。
「今年GDP僅略優於去年，試想，這樣復甦力道要如何支撐獲利表現」，一位民營國銀財務長表示，根據各機構預測，雖然今年GDP表現比去年好，問題是GDP連「保二」都沒有；他強調，當企業主的投資借款意願不高，或欠缺大型聯貸案，國銀獲利將難以突破。
尤其，由於之前不當銷售TRF金融商品引發的糾紛，加上去年兆豐海外分行被美國重罰，讓金管會對銀行控管更為嚴格。
從上述強化控管對銀行獲利影響來看，國銀主管指出，有三個層面，第一，對衍生性金融商品控管更為嚴格，銀行的財富管理部門勢必無法再像從前，可以有大筆收益，畢竟這屬於高風險產品，銀行也不敢再亂賣。
第二，金管會下令各銀行強化法遵及防洗錢措施，包括：今年起，海外分行必須有設置專任法遵主管、不得兼任等，這些新措施，必然使得銀行負擔成本增加。
第三，金管會要配合國際防制洗錢評鑑規定，要求國銀全面清查OBU境外客戶身分，而這個動作，恐怕會讓許多台商大戶避免麻煩而開溜，將部分資金移走。
「銀行收取社會大眾資金，落實風險控管當然是必要的」，台經院副院長邱俊榮表示，金融業與其他產業性質不同，不能一味追求獲利新高，而罔顧風險控管，像去年兆豐紐約分行就是很好例子，沒做好洗錢防制，反而賠上天文數字的罰款。
邱俊榮指出，強化洗錢防制是各國趨勢，這是合理且必要的成本，況且，銀行若有健全財務體質，未來如有重大金融事件，才能安全過關。
他強調，國銀在追求獲利同時，必須兼顧風險控管，不能短視近利，像當初，一堆銀行急著大賣TRF商品，結果出現消費糾紛，不僅被金管會裁罰、還要概括承受損失，沒賺錢反而賠更多；換言之，國銀應以強化風控為優先，把地基打穩，再來衝獲利。
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標題：法遵洗錢防制成本增 國銀今年獲利難樂觀
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