〈熱門族群〉匯率干擾 台積電首季營運達陣難度高
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）、聯電（2303）逢淡季與工作天數減少，二月營收皆下滑，預期三月營收將回溫，不過，新台幣首季升值，晶圓代工對客戶以美元計價為主，第一季營運目標是否達陣恐將力拚。
台積電二月合併營收約為714.23億元，較一月減少6.8%，較去年同期增加19.9%，創10個月以來新低；累計一、二月營收約為1480.39億元，較去年同期增加13.5%。
台積電估受手機需求減緩與主要客戶調整庫存影響，第一季營收將季減8.9%到10%區間，介於約2360到2390億元區間，毛利率約介於51.5%到53%之間，營業利益率為40.5%到42.5%。從財測目標來看，台積電三月營收將跳升達近880億元到910億元之間，較二月將顯著增加。
台積電第一季財測目標是以新台幣32元兌1美元匯率為假設基準，但首季新台幣升值，目前兌美元為31元，第一季營運目標要達陣恐將非常力拚；台積電預期第二季營運將續下滑，下半年隨著10奈米製程大量出貨，將出現營運顯著成長的走勢。
聯電二月營收為120.14億元，月減5%、年增26.77%，為10個月以來低點，今年前二月營收累計為246.67億元，年增14.8%。聯電先前法說會預估第一季營收將季減4%以下，但隨著廈門廠去年底進入量產，南科廠14奈米也開始出貨，法人預期將帶動聯電第一季營運淡季不淡。
世界先進（5347）二月營收18.95億元，較一月減少3.8%，較去年同期減少6.27%，今年前二月累計營收為38.67億元，較去年同期下滑4%；世界先進先前預期，第一季受季節性因素影響，客戶對晶圓代工需求將趨緩，預估合併營收約62.5億到65.5億元之間，約將季減1%到5%，三月營收若能順利回升，第一季營運目標將可順利達成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 是理解與尊重
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 《小檔案》壺穴
- 自由共和國》余杰 ／2017年的義和團
- 偷排重油染黑綠島 掌握可疑船舶
- 女團成員遭眼紅 慘被辱罵惡魔
- 串連live house 杜鵑花季「樂」來「樂」熱鬧
- 韓下任總統是？ 曾敗給朴槿惠的他民調遙遙領先
- 經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》5,000 Chinese spies in Taiwan: source
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- 至少贏第2名1萬積分…「戴球后」時代來臨
- SBL》昔日戰友 李恩、李德威打出火氣
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 荻上直子譜《編織》誇生田真女人 黃惠偵升格人母 催生柏林影展得獎作
- 專研台灣史 名人盧嘉興故居掛牌
- 郭董追思亡妻 籌組全球抗癌大聯盟／嘗試解開乳癌密碼 引進日本無痛、無輻射篩檢儀器
- 費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
- 《兒童最愛獎》花蝴蝶合體前夫最萌 黛咪上台紅變綠
- 擴大植樹 預約自行車道綠蔭
- 《世界少年》驗人氣飆淚 800粉絲送別一起哭
- 〈愛瘋迷〉拒絕戀愛的女人
- 春暖花開 迺百貨
- 「經」不起考驗 恰恰:多檢討多鼓勵
- （台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株
- 農民化大愛 環境權保障基金會昨掛牌
- 《謠言終結站》自來水蒸食物 不必太憂「氯」
- 在台共諜估5000人 政府也被滲透
- 維納斯的呢喃（3／13～3／19）
- 小兒發燒 看活動力吃藥
- 雙計畫整合 發揮國艦國造成效
- 南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行
- 天降巨石壓腿 女山友奇蹟輕傷
- 中居正廣砸30萬送禮 幫WBC日本隊助攻
- 畢展移師土地公文化館 南崁高中：缺設備
- 中職戰鼓擂響 4隊拉抬票房
- 國發院案》元利建設：公開標售取得 禁得起考驗
- 埔里山城馬拉松 跑到哪吃到哪
標題：〈熱門族群〉匯率干擾 台積電首季營運達陣難度高
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email