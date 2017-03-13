〈熱門族群〉匯率干擾 台積電首季營運達陣難度高

2017-03-13

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）、聯電（2303）逢淡季與工作天數減少，二月營收皆下滑，預期三月營收將回溫，不過，新台幣首季升值，晶圓代工對客戶以美元計價為主，第一季營運目標是否達陣恐將力拚。

台積電二月合併營收約為714.23億元，較一月減少6.8%，較去年同期增加19.9%，創10個月以來新低；累計一、二月營收約為1480.39億元，較去年同期增加13.5%。

台積電估受手機需求減緩與主要客戶調整庫存影響，第一季營收將季減8.9%到10%區間，介於約2360到2390億元區間，毛利率約介於51.5%到53%之間，營業利益率為40.5%到42.5%。從財測目標來看，台積電三月營收將跳升達近880億元到910億元之間，較二月將顯著增加。

台積電第一季財測目標是以新台幣32元兌1美元匯率為假設基準，但首季新台幣升值，目前兌美元為31元，第一季營運目標要達陣恐將非常力拚；台積電預期第二季營運將續下滑，下半年隨著10奈米製程大量出貨，將出現營運顯著成長的走勢。

聯電二月營收為120.14億元，月減5%、年增26.77%，為10個月以來低點，今年前二月營收累計為246.67億元，年增14.8%。聯電先前法說會預估第一季營收將季減4%以下，但隨著廈門廠去年底進入量產，南科廠14奈米也開始出貨，法人預期將帶動聯電第一季營運淡季不淡。

世界先進（5347）二月營收18.95億元，較一月減少3.8%，較去年同期減少6.27%，今年前二月累計營收為38.67億元，較去年同期下滑4%；世界先進先前預期，第一季受季節性因素影響，客戶對晶圓代工需求將趨緩，預估合併營收約62.5億到65.5億元之間，約將季減1%到5%，三月營收若能順利回升，第一季營運目標將可順利達成。