台灣好好買？港豪宅台灣10倍價

2017-03-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕根據國際地產顧問萊坊（Knight Frank）資料，香港豪宅平均售價是全球第二高，僅次於摩洛哥，且莊士機構國際持有的山頂歌賦山道十五號山頂豪宅售價達廿一億港元（約台幣八十四億元），不但是香港「地王」，也是目前全球價格最貴的豪宅；若對比我國豪宅總價最高紀錄約八．七五億元，是台灣的十倍價。

萊坊於本月初公布的二○一七年《財富報告》中指出，香港豪宅售價仍然是全球第二高，去年香港豪宅價格年增二．一％，高於同期全球豪宅平均一．四％的升幅。

香港豪宅售價高，是其餘亞洲城市望塵莫及；瑞士寶聖私人銀行報告指出，香港在十一個亞洲地區當中，為豪宅售價最高的城市，較平均數多出近五倍，若以同類型單位的房價相比，上海及東京的價格僅香港的四成及一成四。

萊坊高級董事林浩文指出，香港獨立房地供應少，業主都是有錢人，不會低價出售，預估價格會持續維持在高位；香港媒體報導，在林青霞大手筆以一．一五億港元（約台幣四．七億元）買下港島區中半山「The Mayfair」豪宅後，同樓中高層Ａ室，最近又再以一．一三億港元賣出，同屬中半山的「嘉慧園」，Ｂ座高層一戶，也由買家以一．二八億港元承接。

我國總價最高的豪宅是位於台北市植物園旁豪宅案「松濤苑」頂樓戶加上九個車位，買主是潤泰集團總裁尹衍樑；他砸下約八．七五億元買下自家豪宅，寫下全國最高總價及單戶購買最多車位的紀錄。