中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣

2017-03-10

〔記者王孟倫／台北報導〕中國擬開放台商在中國設立「台商銀行」，金管會主委李瑞倉昨在立法院財政委員會表示，若台資銀行想參與投資，視同「參股」中國，必須經審核同意；八大公股行庫負責人則紛紛表態，沒有意願或無此規劃。

多個台商協會爭取設立

中國國台辦主任張志軍日前出席台商春節聯誼會表示，相關部門積極研究開放台商設立民間銀行（即台商銀行）；據指出，已有多個台商協會表態爭取設立。

李瑞倉昨對此指出，若台商拿自己資金在中國成立台商銀行，而不是國內銀行，不必經金管會同意或申請，「我們管不到」，但需要經濟部核准；不過，如有台商邀請本國銀行參與投資設立台商銀行，就屬於參股性質，須經金管會核准。

國民黨立委賴士葆認為，現在兩岸關係急凍，台商銀行是金融業布局中國市場的新機會，他請台銀、兆豐銀、華南銀、合庫、一銀等公股行庫負責人回應，是否考慮與台商合作在中國參與成立台商銀行？

八大公股行庫負責人紛紛表示，沒有意願或相關考量，因為在中國以設置分行或支行為主，就算要投資，也要百分之百持股，不會考慮與台商結合成立台商銀行。

至於民營銀行是否有意願？國銀主管表示，目前中國相關政策尚未出爐，等相關措施定案才能評估，例如台商定義為何？如此才能知道誰是潛在合作對象；此外，資本額門檻多少、能夠承做什麼業務、有無相關限制等，都是考量重點。