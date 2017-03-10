| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 財經

中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣

2017-03-10

〔記者王孟倫／台北報導〕中國擬開放台商在中國設立「台商銀行」，金管會主委李瑞倉昨在立法院財政委員會表示，若台資銀行想參與投資，視同「參股」中國，必須經審核同意；八大公股行庫負責人則紛紛表態，沒有意願或無此規劃。

多個台商協會爭取設立

中國國台辦主任張志軍日前出席台商春節聯誼會表示，相關部門積極研究開放台商設立民間銀行（即台商銀行）；據指出，已有多個台商協會表態爭取設立。

李瑞倉昨對此指出，若台商拿自己資金在中國成立台商銀行，而不是國內銀行，不必經金管會同意或申請，「我們管不到」，但需要經濟部核准；不過，如有台商邀請本國銀行參與投資設立台商銀行，就屬於參股性質，須經金管會核准。

國民黨立委賴士葆認為，現在兩岸關係急凍，台商銀行是金融業布局中國市場的新機會，他請台銀、兆豐銀、華南銀、合庫、一銀等公股行庫負責人回應，是否考慮與台商合作在中國參與成立台商銀行？

八大公股行庫負責人紛紛表示，沒有意願或相關考量，因為在中國以設置分行或支行為主，就算要投資，也要百分之百持股，不會考慮與台商結合成立台商銀行。

至於民營銀行是否有意願？國銀主管表示，目前中國相關政策尚未出爐，等相關措施定案才能評估，例如台商定義為何？如此才能知道誰是潛在合作對象；此外，資本額門檻多少、能夠承做什麼業務、有無相關限制等，都是考量重點。

廣告
  • 是否考慮與台商合作，在中國投資設立「台商銀行」，公股八大行庫負責人在立法院齊聲回答沒意願。（記者王孟倫攝）

    是否考慮與台商合作，在中國投資設立「台商銀行」，公股八大行庫負責人在立法院齊聲回答沒意願。（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 八大行庫
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.