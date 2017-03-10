和泰產險成立 市場將大洗牌
2017-03-10
〔記者廖千瑩／台北報導〕國內汽車龍頭大廠和泰車（2207）去年宣布收購蘇黎世產險後，即日起正式成立和泰產險，國內車險市場預料將出現大洗牌。未來和泰產險期望結合和泰汽車，發揮一加一大於二的綜效，今年開始衝刺營收，目標接手3年內可以損益平衡。
和泰汽車100%持有的和展投資公司，今年1月17日取得蘇黎世保險在台子公司蘇黎世產險99.73%股權，並於日前獲金管會核准，更名為和泰產險，正式納入和泰汽車集團旗下。
昨天在和泰產險成立慶祝酒會上，也首播和泰產的首支公司形象電視廣告，「懂車，更懂您」，宣示和泰產險貼近客戶的服務理念。
和泰汽車董事長黃南光致詞時指出，和泰產險將保障保戶權益，提供更完整的價值鏈，「不只懂車，更懂客戶需求」，屆時將提供車主一條龍服務，守護人、車、家庭與事業。和泰產險副董事長劉源森則說，目標接手和泰產險3年內可以損益平衡，另去年簽單保費收入35億元，今年目標45億元。
和泰車跨足產險領域後，外界預期將大大改變國內車險生態，和泰產險總經理詹文全也說，和泰產險結合和泰汽車集團於汽車領域的專業資源，可以有利於儘快充實發展車險商品，對車主做更完整的服務。
和泰汽車在國內新車銷售市占率達32%，一年光是透過經銷體系可以掌握的Toyota車系車險保費收入達近90億元，和泰產險希望在3年內轉移其中二成就好，至於和泰產險的車險占比，3年內也能逐步拉高至五成，未來因應車險業務也將招募百人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 和泰
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《春夏秀場彩妝趨勢3》出色，繽紛指彩!
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 球評看經典賽／1分1分追回來 還是要給掌聲
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 吳翔震代言休閒鞋 操刀兼設計師
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 眼前突然變黑 恐暫時性黑矇症
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 香蕉大樂透開展 見證轉型正義
- 《善心替老人家省錢》護理之家老闆娘 幫貧戶洗尿布
- 2候聘總幹事落馬 玉溪、鳳榮農會續戰
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 指數破百 台灣老人首度超過幼年
- 《中英對照讀新聞》U.S. midsection grapples with pesky ice storm ; more on the way 美國中部對付惱人的冰風暴；更多冰風暴接踵而至
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
- 「別像W命案」母勸別赴約 NYU正妹毒趴丟命
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 自由廣場》校園不必排除政治
- 大園鬧區無YouBike站 議員爭取
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國
- 《2017秋冬男裝週》18
- 11日拿3發票 羅東、宜蘭換苗木
- 孔曉振一身名牌 白帥帥飛台
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 王鏡銘連3K 果真鎖韓手
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 涉虐猥褻印尼看護 名命理師母子起訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 孿生哥冒充弟 騙過官署押屋借錢
- 大金空調 首度機版7年保固
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：和泰產險成立 市場將大洗牌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分