和泰產險成立 市場將大洗牌

2017-03-10

〔記者廖千瑩／台北報導〕國內汽車龍頭大廠和泰車（2207）去年宣布收購蘇黎世產險後，即日起正式成立和泰產險，國內車險市場預料將出現大洗牌。未來和泰產險期望結合和泰汽車，發揮一加一大於二的綜效，今年開始衝刺營收，目標接手3年內可以損益平衡。

和泰汽車100%持有的和展投資公司，今年1月17日取得蘇黎世保險在台子公司蘇黎世產險99.73%股權，並於日前獲金管會核准，更名為和泰產險，正式納入和泰汽車集團旗下。

昨天在和泰產險成立慶祝酒會上，也首播和泰產的首支公司形象電視廣告，「懂車，更懂您」，宣示和泰產險貼近客戶的服務理念。

和泰汽車董事長黃南光致詞時指出，和泰產險將保障保戶權益，提供更完整的價值鏈，「不只懂車，更懂客戶需求」，屆時將提供車主一條龍服務，守護人、車、家庭與事業。和泰產險副董事長劉源森則說，目標接手和泰產險3年內可以損益平衡，另去年簽單保費收入35億元，今年目標45億元。

和泰車跨足產險領域後，外界預期將大大改變國內車險生態，和泰產險總經理詹文全也說，和泰產險結合和泰汽車集團於汽車領域的專業資源，可以有利於儘快充實發展車險商品，對車主做更完整的服務。

和泰汽車在國內新車銷售市占率達32%，一年光是透過經銷體系可以掌握的Toyota車系車險保費收入達近90億元，和泰產險希望在3年內轉移其中二成就好，至於和泰產險的車險占比，3年內也能逐步拉高至五成，未來因應車險業務也將招募百人。