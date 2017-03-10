《台股青紅燈》奶粉跟臭豆腐

2017-03-10

最近巷口的臭豆腐又漲5元了，一盤來到55元，我問老闆：「最近豆腐的原料—黃豆不是跌很多嗎？你怎麼還漲價？」老闆說，「我3年沒漲了，而且你自己說，我賣的臭豆腐是不是附近最好吃的？」

3月份19款嬰幼兒奶粉漲價，犯了眾怒，大家不禁納悶，為什麼嬰幼兒奶粉從來不跌價、只會漲價？立委還拿關稅署的資料來打臉廠商，「進口嬰幼兒奶粉明明是3年來的最低價，為何還要漲價？」

拿奶粉跟臭豆腐比是有點不倫不類，但看起來漲價的理由沒有太多不同，國內嬰幼兒奶粉廠商都是國際大廠，亞培、雀巢市占率排行前兩名，國內廠商幾乎排不上名，就像巷口的臭豆腐一樣，「你不買我的，可以去買別人的一樣」。

奇怪的是，如果賣嬰幼兒奶粉這麼好賺，為什麼台灣廠商這麼少？根據經濟學理論，實在不合常理，原來是嬰幼兒奶粉不准廣告，而且0到6個月的奶粉法規非常嚴格，不僅需要做臨床試驗，製程也跟成人奶粉不同，須經過多關的檢驗，才能上市，導致進入門檻相對的高，國內市場又不大，所以國內廠商興趣缺缺。

一旦市場變成少數玩家，真的只能任人宰割，而且廠商用換新包裝、加新成分來變相漲價，說服少子化的台灣父母親，只能乖乖地拿出鈔票來買；只是這些新成分如果根本不能讓嬰幼兒長得更好，就請官員勇敢的站出來告訴家長，不要再當冤大頭了。

話說回來，臭豆腐的門檻真的有這麼高嗎？巷口怎麼沒人用較低的價錢來搶市場，真是讓人想不通！

（無尺碼）