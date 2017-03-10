《台股青紅燈》奶粉跟臭豆腐
2017-03-10
最近巷口的臭豆腐又漲5元了，一盤來到55元，我問老闆：「最近豆腐的原料—黃豆不是跌很多嗎？你怎麼還漲價？」老闆說，「我3年沒漲了，而且你自己說，我賣的臭豆腐是不是附近最好吃的？」
3月份19款嬰幼兒奶粉漲價，犯了眾怒，大家不禁納悶，為什麼嬰幼兒奶粉從來不跌價、只會漲價？立委還拿關稅署的資料來打臉廠商，「進口嬰幼兒奶粉明明是3年來的最低價，為何還要漲價？」
拿奶粉跟臭豆腐比是有點不倫不類，但看起來漲價的理由沒有太多不同，國內嬰幼兒奶粉廠商都是國際大廠，亞培、雀巢市占率排行前兩名，國內廠商幾乎排不上名，就像巷口的臭豆腐一樣，「你不買我的，可以去買別人的一樣」。
奇怪的是，如果賣嬰幼兒奶粉這麼好賺，為什麼台灣廠商這麼少？根據經濟學理論，實在不合常理，原來是嬰幼兒奶粉不准廣告，而且0到6個月的奶粉法規非常嚴格，不僅需要做臨床試驗，製程也跟成人奶粉不同，須經過多關的檢驗，才能上市，導致進入門檻相對的高，國內市場又不大，所以國內廠商興趣缺缺。
一旦市場變成少數玩家，真的只能任人宰割，而且廠商用換新包裝、加新成分來變相漲價，說服少子化的台灣父母親，只能乖乖地拿出鈔票來買；只是這些新成分如果根本不能讓嬰幼兒長得更好，就請官員勇敢的站出來告訴家長，不要再當冤大頭了。
話說回來，臭豆腐的門檻真的有這麼高嗎？巷口怎麼沒人用較低的價錢來搶市場，真是讓人想不通！
（無尺碼）
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《春夏秀場彩妝趨勢3》出色，繽紛指彩!
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 球評看經典賽／1分1分追回來 還是要給掌聲
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 吳翔震代言休閒鞋 操刀兼設計師
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 眼前突然變黑 恐暫時性黑矇症
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 香蕉大樂透開展 見證轉型正義
- 《善心替老人家省錢》護理之家老闆娘 幫貧戶洗尿布
- 2候聘總幹事落馬 玉溪、鳳榮農會續戰
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 指數破百 台灣老人首度超過幼年
- 《中英對照讀新聞》U.S. midsection grapples with pesky ice storm ; more on the way 美國中部對付惱人的冰風暴；更多冰風暴接踵而至
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
- 「別像W命案」母勸別赴約 NYU正妹毒趴丟命
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 自由廣場》校園不必排除政治
- 大園鬧區無YouBike站 議員爭取
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國
- 《2017秋冬男裝週》18
- 11日拿3發票 羅東、宜蘭換苗木
- 孔曉振一身名牌 白帥帥飛台
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 王鏡銘連3K 果真鎖韓手
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 涉虐猥褻印尼看護 名命理師母子起訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 孿生哥冒充弟 騙過官署押屋借錢
- 大金空調 首度機版7年保固
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《台股青紅燈》奶粉跟臭豆腐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分