單一且自住房屋稅 北市擬補助降至1％

2017-03-09

估年補助約5億 遭疑政策買票

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市將補助減房屋稅！市長柯文哲多次指出，台北市空屋率太高，空屋持有成本太低，認為三戶內自住稅率一．二％仍過於寬鬆，主張「單一且自住」應享低稅或零稅率，建議中央修法；但據了解，財政部因「房屋稅條例」牽涉各縣市稅收，認為應由地方視需求變通。北市府擬編列預算，補助「單一且自住」屋主達到減稅效果，財政局評估，若要從一．二％降至一％，全市補助金額一年不會超過五億元。

這項政策預計二○一八年上路，同年有市長選舉，引發外界政策買票質疑。市府高層說明，下週舉行的居住正義論壇將邀請四位擁有不同專業的台北市議員擔任與談人，會透過公開、透明方式對話，讓政策理念徹底落實。

市府高層說，首先要釐清居住正義和社會福利，施政理念要清楚；透過補助「單一且自住」屋主達到減稅效果，至於要如何定義，包含如何減稅或免稅，細節還需進一步討論。

財政局長陳志銘說，中央修法仍是長期目標，會繼續與財政部溝通；在中央未調降期間，市府將用預算補助單一且自住屋主，讓住宅稅率減至一％。他分析，單一自住者多為老舊公寓，本身的房屋稅也低，政府要達到減稅效果所需的預算也相對少，「絕對不超過五億元。」

學者︰不如補助弱勢及無殼族

而坐擁「單一且自住」豪宅屋主卻同樣享受優惠是否不公平，陳志銘說，市府目的在抑量而非抑價，只有一棟豪宅的人連炒作機會都沒有，「因為賣掉就沒地方住了」，反而有多戶房屋的人享有更多機會成本。他補充，補助「單一且自住」並不會影響到原本三戶以下稅率一．二％的屋主，但如果屋主想達到更低稅率，也鼓勵他們把多餘房屋釋出。

但政大地政系教授張金鶚認為，現行自住稅率一．二％已經夠低了，與其要降低○．二個百分點，不如拉高非自用住宅稅率，效果比較顯著。他認為，花那麼多預算達到象徵性意義，不如直接補助弱勢及無殼族。

不同人名下、跨縣市置產 難查

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨也說，財政局是以地價稅邏輯去思考房屋稅，但沒考量到地價稅自用及非自用差距是五倍。她舉例，若原本房屋稅要繳四千元，減稅後也才補助幾百塊，根本無感，怎麼期待多屋族會因此釋出房子？

徐佳馨說，北市特立獨行推出補助減稅，但若是民眾房屋涉及跨縣市，或房屋登記在不同人名下等特殊狀況，如何落實調查也有問題。