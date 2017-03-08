漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易

2017-03-08

擬制獲利約2100萬

〔記者錢利忠、洪友芳／綜合報導〕微影設備領導商荷商艾司摩爾（ASML），去年委任瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后、半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科，台北地檢署獲報，有「外資圈第一美女」之稱的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易漢微科股票，擬制獲利2100萬元，昨兵分10路搜索並約談邱女等9人，全案朝內線交易罪方向偵辦。

昨晚7點多，邱女丈夫許耀仁被調查官移送北檢複訊，面對在場媒體拍攝，許未發一語。

團隊成員蘇姵萱，訊後被依違反證交法，諭令200萬元交保並限制住居；另一成員彭健豪100萬交保，並限制出境，第3名成員史金生300萬交保，並限制住居。

併購漢微科的荷商ASML表示，關於財務顧問涉內線交易一事，ASML目前僅從媒體報導上得知，對於外部財顧公司人員涉嫌內線交易案，公司不了解也無法評論，如果公司有接到相關主管單位的告知，並要求協助調查，公司將全力配合。

ASML併購漢微科談了兩年，去年6月16日，漢微科召開重大訊息記者會，董事長許金榮親自宣布與ASML簽署股份轉換契約，由ASML斥資約1000億元，以每股1410元現金收購漢微科在外流通全數股份；此交易案於去年第四季完成收購。

擔任此案外商財顧

檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此收購案財顧的邱慧平，涉嫌於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。

外貌酷似宋慧喬

擁有美國加州大學洛杉磯分校商學院企管碩士的邱慧平，返台後進入美商帝傑投資銀行集團，成為時任該集團總裁、後來擔任第一任金管會主委龔照勝左右手；2000年瑞士信貸購併帝傑，2012年，外貌酷似韓星宋慧喬的邱慧平，正式出任瑞士信貸台灣區總經理一職。