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華南銀行：房價溫和下修 全國平均跌幅3～5%

2017-03-07

〔記者盧冠誠／台北報導〕展望今年房市，五大銀行之一的華南銀行主管認為，現階段房市景氣沒有很好，預料房價會溫和下修，全台平均跌幅約3%至5%。

台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華銀等五大銀行，承作房貸比重約占全體銀行的4成，常被視為房市風向球。

今年房貸餘額估持平

華銀主管表示，內部房貸餘額大概在4800億元左右，考量每月本息攤還金額介於60至70億元後，今年餘額預估將持平；房貸成數方面，若「負債比」低於70%，成數最高可達85%，至於套房雖有承作，但會較為謹慎，成數也取決於貸款人條件及不動產坐落地點。

與7-11合推點數聯名卡

華銀近年積極強化財富管理、個人信貸及信用卡商品，多元化收益來源；為創造持卡人最優質的刷卡消費體驗，華銀宣布，將與點數經濟龍頭統一超商合作發行「OPENPOINT超級點數聯名卡」。

信用卡目標年底破百萬張

截至1月底，華銀信用卡流通卡數約92萬張，華銀副總經理李宗賢昨表示，已訂下年底前要突破百萬張的目標。

李宗賢指出，樂觀看待這張與民生相關的卡片，它是市面上最強最快速累積OPENPOINT點數的icash聯名卡，讓卡友可以快速累積點數，聰明運用點數過生活。

此外，華銀也以男性、女性不同消費模式推出全新的「love系列聯名卡」。

文表示，台灣的便利商店密度位居全球之冠，統一集團旗下通路更提供方便的生活消費，這張OPENPOINT超級點數聯名卡同時具有電子票證的功能，讓持卡人除可享有統一集團旗下所有通路的累點優惠，更遍及其他購物、交通及飲食上的實質回饋，全方位滿足消費者所追求的聰明消費。

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  • 華銀將推出OPENPOINT和love系列聯名卡。圖為萬事達卡台灣區總經理陳懿文（左）及華銀副總經理李宗賢。（記者盧冠誠攝）

    華銀將推出OPENPOINT和love系列聯名卡。圖為萬事達卡台灣區總經理陳懿文（左）及華銀副總經理李宗賢。（記者盧冠誠攝）

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相關關鍵字： love系列聯名卡 OPENPOINT超級點數聯名卡 房價 華南銀行 負債比 跌幅
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