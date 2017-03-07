經長坦言：核電除役成本差1倍

2017-03-07

〔記者林筑涵／台北報導〕國內三座核電廠將陸續除役，爆出除役資金缺口過大，且台電將除役成本納入後，核能發電成本每度達二．三四元、超過燃氣，推翻過往核電最便宜論點；經濟部長李世光昨坦言，除役成本跟原預估的大概差了一倍，但確切數字仍須精算，承諾三個月內會向立委提出報告。

三個月內提精算報告

台電三座核電廠即將除役，加上集中式貯存場等相關建設及因應方案，除役成本與現階段台電的核後端基金差了近三千億元。

台電董事長朱文成說，確實除役後續有新增金額，這消息不是台電流出的，內部仍在預估除役成本，但不會這麼多；台電指出，正進行長期盤點核能後端處理所需相關費用，由於放射性廢棄物處理的不同作法，會有不同的費用估算。

宣示︰今年不會缺電

另，昨立院經濟委員會中立委也關切電力、電價等問題。李世光會中多次宣示，「今年不會缺電」；能源局也強調，電價須經電價審議委員會決定，預計十月才會召開，在此之前不會調整。

浮動電價公式試辦兩年，去年底到期後因電業法修法通過，由主管機關負責召集審議會審定新版電價公式。能源局長林全能昨表示，經濟部已核定審議委員名單，六月可完成初版新電價公式，預計十月份開會，開會前電價不會調整。

而去年李世光曾承諾「不會缺電」，但夏季時因氣溫飆高，造成用電量屢創紀錄，去年共三天亮出代表「限電警戒」紅燈燈號，成為史上新高。對於今年是否會再度遊走限電邊緣，李世光表示，依照目前計算，供電的確需要努力，但應夠用，他重申「今年不會缺電」。