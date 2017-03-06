核能最便宜？ 台電自打臉
2017-03-06
宣稱發電成本每度0.96元
計入除役成本變2.34元
〔記者黃佩君、林筑涵／台北報導〕核一廠明年進入除役，四年後核二廠也將入列，台灣已進入核能成本「面對期」。台電曾於前年發布新聞稿，嚴詞駁斥當時為民進黨主席的蔡英文對「核能非常貴」的說法，當時台電稱核電每度發電成本僅○．九六元；但在計入除役成本後，台電去年公布的核能發電成本已達每度二．三四元，台電自己賞給自己一個超大耳光。
算法不同成本增1.5倍
蔡英文二○一四年曾質疑，「核能是非常貴的，很多成本是拿國庫來補貼的」；台電當時以強烈聲明指為扭曲，強調「由於蔡主席為總統參選人，其幕僚欠缺正確瞭解，提供錯誤資訊，造成其發言嚴重扼殺能源政策理性討論空間，對國家發展影響甚大。」
台電並聲稱所有營運費用，包括核能電廠之投資、建廠及營運，皆由台電公司自行籌措，從未支用政府預算，更無國庫補貼之情形。而依據歷年決算資料顯示，核能發電成本確實相對低廉，二○一四年核電每度○．九六元，實為成本最低之發電方式。
比天然氣2.12元貴1成
不過根據台電最新資料，在計入預備除役等成本及去年調高核後端基金提撥率至每度○．三七元後，去年決算每度核能發電已達二．三四元，比天然氣發電的每度二．一二元還貴約一成，而這僅是核能成本曝光的第一步。
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