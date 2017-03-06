川普揚言課稅 中企加快在美建廠
編譯王惠慧／特譯
中國製造業正在面臨一連串的壓力，包括薪資上漲、土地及電力價格也大幅攀升；《華爾街日報》報導，美國總統川普威脅對中國進口到美國的商品提高關稅，加快中國公司在美國建廠的速度。
過去幾十年來中國一直被視為是成本低廉、大眾取向商品的主要產地，但隨著中國國內成本提高、國內市場又趨於飽和，中國公司也開始把目光放到其他地方；美國喬治亞州中國投資董事總經理及美國各州駐華協會會長林新偉表示：「許多在中國國內具領導地位的公司，也都被迫向外發展。」
隨著川普呼籲製造業回流美國，以促進美國就業機會，他在競選期間曾承諾要對中國進口的商品課徵45%的稅，另外，共和黨計畫在眾議院提出的邊境調整稅制度，也將對所有進口貨品進行課稅。
中企在美設廠 成本少4成
針對川普即將對中國產品課稅，有些中國公司早已做好準備。浙江科爾集團（Keer Group）董事長朱善慶說，旗下科爾美國公司（Keer America）計畫在5年內投入2.18億美元，讓美國印地安那州廠的紡紗設備產能翻倍，第1階段將先投入6850萬美元。
科爾美國公司的工廠在2015年中啟用，目前在美國僱用208名全職員工，大都是生產線作業員，計畫在美增加僱用300人，朱善慶表示，在美國生產「有很明顯的優勢」，在蘭卡斯特生產比在杭州生產成本減少了40%。
報導指出，過去5年，中國企業在美國新設廠的直接投資，也就是綠地投資（Green field Investment，又稱創建投資）快速增加；英國《金融時報》根據榮鼎集團（Rhodium Group）數據報導，從2000~2016年，中國對美國綠地投資達778件，金額達86億美元，2015及2016年各投入了18億、14億美元。
榮鼎集團經濟學家漢尼曼（Thilo Hanemann）指出，中國製造業對美綠地投資的原因包括降低成本、保有消除貿易壁壘的能力，且能接近美國消費者，他表示：「潛在的高關稅及貿易壁壘當然也會增加中國公司在美投資。」
核心業務 不受資金限制
自去年11月開始，北京正加強中企對海外投資的限制，但林新偉認為，中國政府此舉對上述綠地投資的影響較小，因為政府主要是限制與公司核心業務無關的海外大規模收購及投資。
上海紡織品貿易公司MKT & Associates總裁Michael Crotty則表示，若美國增加對中國進口商品課稅，他會開始從越南、巴基斯坦、印度等地採購窗簾和其他產品，因為美國銷售的窗簾90%來自中國，根本不可能轉移生產地點，要建立一條具規模且價錢能和中國競爭的產線可能需要花上幾十年。不過，和MKT合作的其中一家中國供應商，正考慮在美國設廠。
成本增加 售價要漲
酷林廚櫃批發經理Andy Hu表示，在美國設立店鋪能更靠近消費者，美國工資雖高，但能節省運費及其他物流費用，該公司從西班牙及印度買了大理石跟花崗岩、在美國購買合板，其他原料則全部來自中國，他表示：「（採購）成本增加，售價勢必也會跟著漲。」
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