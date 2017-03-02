歐盟課中國厚鋼板反傾銷稅率逾65%
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟執委會週二宣布反傾銷調查終裁，認定中國厚鋼板進口產品存在「大量傾銷」行為、已造成歐盟鋼鐵廠商實質損害，故決定維持對中國鋼鐵廠商反傾銷稅率高達65.1~73.7%，為期5年！中國商務部回應稱「嚴重質疑」該裁定，呼籲歐盟「公平、公正、無歧視」對待中國企業。
歐盟執委會本案調查起自於去（2016）年2月，最新終裁確認10月提出的臨時反傾銷稅率，受懲罰中企包含南京鋼鐵、五礦營口中板、舞陽鋼鐵、舞陽新寬厚鋼板在內。
歐盟執委會聲明指出，經調查中國企業涉及將其厚鋼板產品「大量傾銷」至歐盟市場，以較本（中）國市場低一半以上的價格賣到歐盟；歐盟執委會對相關中企「不公平競爭」行為已迅速及強力回應，同時確保區域內各方權益受到保護。
歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）表示，歐盟執委會已發現中國鋼鐵廠商有關傾銷行為的明顯證據，「歐洲過去幾年失去了數萬個鋼鐵工作，尤其是來自中國的鋼鐵傾銷明顯是禍首之一。」
歐盟對中國貿易逆差已超過1700億歐元，連續第2年創下最高紀錄，這導致歐洲各地失去數十萬個工作。
歐盟已強化政策措施，以對抗鋼鐵業可能面臨的不公平競爭；目前歐盟新方式可較過去更快決定實施貿易制裁。根據歐盟週二聲明，目前正在實施的反傾銷和反補貼稅共有41項，其中18項是中國產品。
此外，歐洲第二高等法院週二也表示，確認歐盟2013年12月對從中國進口太陽能板實施平均約47.7%的反傾銷及反補貼稅率有效，駁回受懲罰的晶澳太陽能（JA Solar）等26家中國太陽能廠商的上訴。
代表傳統產業、消費、中小企業、再生能源等近30個不同業界組織的歐洲企業聯盟（AEGIS Europe）發言人尼奇克（Milan Nitzschke）表示，中國政府在5年計畫中挑出特定產業，透過系統性海外收購，意圖弱化歐美相關產業。
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