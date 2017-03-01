遼寧GDP暴跌23% 凸顯中國數據嚴重造假
編譯盧永山／特譯
英國「金融時報」報導，根據官方公布統計數據，中國遼寧省去年經濟產值（GDP）萎縮了23.3%，凸顯中國官員先前對陷入困境的遼寧省經濟表現是如何的誇大，亦顯示中國官方公布的經濟數據有多麼不可靠。
遼寧省GDP突然暴跌，是去年第4季經濟產出下滑所致。但分析師指出，這個暴跌不僅反映實體經濟所處的狀態，也是官方打銷先前虛報數字的結果。
中國工業產能過剩的問題，已導致工廠債務違約和削減產能，很多鋼鐵和煤炭業者更計畫裁減數百萬工人，這都傷害高度依賴鋼鐵的遼寧省經濟。去年4月，遼寧省成為中國7年內第一個出現季度GDP負成長的省份。
遼寧省省長陳求發今年1月在該省第12屆人大8次會議中公開坦承，2011至2014年間該省的財政收入被虛報了至少20%，其中2014年虛報最高，達23%。
陳求發的爆料給經濟學家懷疑，中國官員基於政治目的而操縱經濟數據，增添了可信度。中國各省省長都被賦予成長目標，但遭外界批評，很多官員為達目標而拚命將經濟數據灌水後，中國政府最近已轉而採取更廣泛的表現指標。
固定資產投資暴跌64%
從遼寧省固定資產投資數據，可以看到更多數據造假的證據。去年該省固定資產投資暴跌64%。中國國際金融公司（CICC）表示，去年固定資產投資下跌，讓外界懷疑前幾年的數據。
中國國際金融公司表示：「固定資產投資暴跌不僅是經濟下滑的結果，還是對先前虛報數字的修正。」
英國投資銀行藍橡資本（NSBO）中國研究主管蕭特（Jonas Short）表示：「過去幾年遼寧省的經濟數據存在嚴重問題，這是否意味著其他省份也有問題？答案無疑是肯定的，因為中國各省的GDP總和總是高於中央政府公布的全國GDP總和。」
事實上，自1985年起，中國GDP核算由中央和地方政府分別進行後，地方政府GDP之總和就一直高於中央政府公布的數據。
諷刺的是，中國總理李克強曾在2004至2007年間擔任遼寧省省委書記。他2007年曾批評中國GDP數據是「人造的」，因此不可靠，寧願參考工業活動的3個指標：用電量、鐵路貨運量和銀行貸款金額。然而，由於傳統工業的主導地位逐漸式微，這類指標已不再適合用來衡量中國經濟產出。
除了李克強，中國不同官員都曾坦承經濟數據有造假問題。例如，中國國家統計局局長寧吉喆去年12月8日在人民日報發表文章坦承，當前一些地方統計造假的情況時有所聞，違反統計法律法規。
中國國務院發展研究中心宏觀經濟部巡視員魏加寧去年10月也曾公開指出，中國地方政府的經濟數據造假嚴重，中央政府的供應面改革首先要解決訊息真實性的問題，統計部門應該成為獨立的機構。
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